Meg kell védenünk közösségeinket a „szétbombázástól” – interjú a friss Jászai Mari-díjas Czakó Juliannával

– A Jászai Mari-díj a szakma egyik legfontosabb visszacsatolása. Milyen érzésekkel vette át az elismerést?

– Mérhetetlenül boldog és büszke vagyok. Ez egyfajta visszaigazolás a döntéshozók részéről, amiért nagyon hálás vagyok. Ugyanakkor egy ilyen díj felelősséggel is jár: példává válunk a következő generációk és a nézők számára. Ez a kitüntetés megerősített abban, hogy a közönséget szolgálni kell, és a művészetünkkel valódi értékeket kell közvetítenünk, és meg kell becsülni a hivatásunkat.

Czakó Julianna Fotó: Kurucz Árpád

– Pályafutása során az alternatív, kísérletező színháztól a nagyszínpadokig sok mindent kipróbált. Mi segítette a fejlődésben?

– Mindig kritikus voltam magammal. A 15 éves korom óta tartó pályámon Győrön és Kaposváron át Miskolcig sokféle közegben megfordultam. Az alternatív, független színházi előadásoktól a Szegedi Szabadtéri Színház színpadára. Sokat köszönhetek azoknak a rendezőknek, akik többet láttak bennem, mint amit én magamról feltételeztem. Ezek a „megugrott” akadályok építettek fel. Ma a Thália Színházban egy elképesztően profi csapattal dolgozhatok, ahol a Télikert intimitása és a nagyszínpad is más-más, de egyaránt izgalmas kihívást jelent.

– A közönség énekesnőként is megismerhette A dal című műsorban. Tervezi a folytatást?

– Mindenképpen. Az éneklés persze „egy más kávéház”, egy egészen másfajta jelenlétet igényel, mint a színház. Ott nincs karakter, ami mögé bújhassak, egyedül vagyok a színpadon. Bár az élő adás feszültsége kimerítő, az a néhány perc A dal színpadán nagyszerű élmény volt.

– Férjével, Görög Lászlóval gyakran játszanak együtt. Hogyan egyeztethető össze a közös munka a magánélettel?

– Laci fantasztikusan jó édesapa. A lányunkat viszi különórákra, egy csomó érdekes dolgot tud neki tanítani. Kevés ilyen apa-lánya kapcsolatot láttam. Ezenkívül rendkívül tehetséges és szórakoztató partner. Tőle tanultam meg, hogy az előadás minősége mindig fontosabb az egyéni megmutatkozásnál. Otthon igyekszünk letenni a szerepeket, a kislányunk olykor ránk is szól, ha túl sokat beszélünk a színházról. Persze szerencsések vagyunk, mert mindketten fanatikusan szeretjük a hivatásunkat, így ez nálunk nem konfliktusforrás, hanem egy közös nyelv.