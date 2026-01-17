Jéggé fagyott száguldás egy norvég kutyaszánon

Dag mogorva embernek tűnt. Kora ősszel kezdtünk levelezni, írtam neki rendesen, szép megszólításokkal, cirádás mondatokkal. Egyszavas válaszok érkeztek. Találkozunk december 29-én, hétfőn. 10 órára legyek ott a norvégiai Tana kisváros szélén fekvő háznál. Már akkor, ha tényleg érdekel a kutyaszánhajtás. Magam sem tudom, hogy miért, de a térképen ellenőriztem, létezik-e a kis telep, ahol a szánhúzó kutyák várnak majd bennünket. Az aggodalom felesleges volt. A ház, a kutyák és Dag is létezett. Utóbbi, amikor meglátott bennünket, vidáman integetett. Ez lenne a szófukar, a norvégiai Lappföldön élő jóember, akiről azt hittem, hogy remeteként él egy elhagyott házban az erdő szélén? Ennél nagyobbat nem is tévedhettem volna.

Reggel tíz óra, az állatok készen állnak, kezdődhet a kutyaszánhajtás

Fotó: Lantos Gábor

A kutyaszánhajtás mutatja meg Lappföld varázslatos világát

Mind térben, mind időben, mind mentalitásban nagyon messze kerültem Magyarországtól. Földrajzilag az északi sarkkörtől északra, Norvégia tetején jártam, Tanában.

Háromezren sem élnek itt, mégis, a környék egyik legfontosabb településéről beszélünk, ahol az utak messzire vezetnek.

Ha keletnek fordulunk, a második világháború által megtépázott Kirkenesbe jutunk. Nyugati irányba hosszan kanyarog az országút Lakselv, majd Alta felé. Délen vár Finnország, északon meg a fjordok és a tenger. Akik szeretik észak misztikus világát, nem tudnak betelni a megkapó látvánnyal. Akik nem, azoknak meg hiába magyarázom évek óta, milyen fantasztikus dolgokat élhet át itt az utazó.

A végtelen Norvég-Lappföld egy szánról nézve

Fotó: Lantos Gábor

December végén Tanában három órán át van világosság, de úgy, hogy a nap nem bukkan fel a horizonton. Ez a Polar Night időszaka. Reggel fél kilenckor még vaksötétben botorkálnak az emberek, délután negyed háromkor ugyanez a helyzet. Kilenc felé derengeni kezd, tízkor már olvasni is lehetne a szabad ég alatt.

A messzi távolban fent lévő nap fénye valószínűtlen színeket fest a felhőkre és az égre.

Nem sokkal a déli harangszó után kezd sötétedni. A szánok elé kötött kutyák veszettül ugatnak, alig lehet féken tartani őket. Egy szán előtt öt vagy hat kutya rázza magát, tudják, hogy hamarosan megkezdődik számukra az, ami élteti őket, ami a vérükben van. A száguldás a hófödte erdőben, az úttalan erdei utakon, ahol az ember könnyen eltévedne, de ahol a kutyák soha nem rontják el az utat. Honnan tudják merre kell menni? Az élet és a természet megfejthetetlen rejtélyei ezek.