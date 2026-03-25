Rendkívüli

Donald Trump: Teljes mértékben támogatom Orbán Viktort újraválasztását miniszterelnöknek

Ománsivatagturizmus

Édenkert a sivatagban

Ománban Szalála nem csupán egy úti cél, hanem egy érzés: az illatok, színek, emberek és imák világa.

Munkatársunktól
2026. 03. 25. 5:50
Fotó: Imrik László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szalála Omán déli részén, az Indiai-óceán (Arab-tenger) partján helyezkedik el. Népessége csaknem 157 ezer fő, ezzel az ország második legnépesebb települése. A Zofár régió szívében fekvő város olyan, mint egy oázis a világ peremén. A sivatag homokja, a tenger hullámai és a naplemente olyan, mint egy álom. Minden este, amikor a nap lassan alábukik az óceánba a horizonton, a fény narancsos aranyra festi a vizet és a finom, szinte hófehér homokot. A pálmák hosszú árnyékai elnyúlnak a parton, a hullámok halkan csapdossák a köveket, és az egész táj olyan békét sugároz, amit nehéz szavakkal visszaadni.

Lugas Dunes and camels in the Sharqiya Sands, formerly Wahiba Sands, desert region, Sultanate of Oman, Arabian Peninsula (Photo by GOUPI CHRISTIAN / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Fotó: AFP/GOUPI CHRISTIAN

Omán más részein a táj többnyire kopár és száraz, itt viszont a monszun nyomai még februárban is érződnek. A völgyek zöldek, a pálmaligetek gyönyörűek. A hegyekből lefolyó patakok és források mintha csak a természet ritmusát követnék. A kertekben banán, kókusz és papaja érik, miközben a tengeri szél megtölti a levegőt sóval és tömjénillattal.

Szalálának komoly történelmi múltja van, óvárosa és bazárja ma is úgy látható, mint ahogy a középkorban. Az ókorban a közel-keleti tömjénkereskedelem egyik központja volt. Évszázadokon át vitték a gyantát Arábiából Afrikába és Indiába. Februárban Szalála kellemes: enyhe, napos az idő és virágzó a táj. A város környékén fekvő dombok és oázisok zöldellnek, a levegőben fűszeres és édeskés illatok keverednek. Itt aztán könnyű elfeledkezni az időről, miközben mezítláb sétálunk a parton a hófehér homokban: az egyik oldalunkon a tenger, másikon pedig a sivatag. Senki sem siet, a város szélén, a sivatagban, az úton, az autók mellett tevék sétálnak szabadon. A helyieknek a teve nem egzotikum, hanem mindennapi társ és jelkép.

A bazárokban közben a fűszerek kavalkádja vár: sáfrány, szegfűszeg, mirha és természetesen a híres ománi tömjén. Az árusok mosolyognak, szívesen mesélnek, miközben az ember kóstol valami édes datolyát vagy erős kávét, ahogy a tradíció diktálja.

Szalála februárban nem csupán egy úti cél, hanem egy érzés: az illatok, színek, emberek és imák világa, ahol az ember egy pillanatra megtalálhatja önmagában a harmóniát. Ahol a sivatag találkozik az óceánnal, és a naplemente minden este új esélyt ad a megnyugvásra. Ekkor már közel a ramadán hónapja, amely Szalálában különleges atmoszférát teremt. A város napközben csendesebb, hiszen a hívők böjtölnek, de naplemente után életre kel. A bazárok fényei kigyúlnak, a levegő sült bárány és datolya illatával telik meg, és a családok megtörik a böjtöt. A ramadán nemcsak vallási, hanem közösségi élmény is. A mecsetek ilyenkor megtelnek hívőkkel. A legimpozánsabb mind közül a Kábúsz szultán nagymecset, amely Szalála város központjában áll. A hófehér márvány, a zöld szőnyegek és a díszes arabeszk minták magukban hordozzák az iszlám művészet minden szépségét. Aki belép ide, azonnal megérzi azt a csendes áhítatot, amelyet a vallás és a kultúra közösen sugároz. A helyi mecsetek különösen fontos szerepet játszanak: a minaretből hallatszó imádság és az esti fények megnyugtató hangulatot teremtenek.

Lugas Abdullah, guide of the Museum, posing at Nizwa Fort, Ad Dakhiliyah Region, Sultanate of Oman, Arabian Peninsula (Photo by GOUPI CHRISTIAN / Robert Harding RF / robertharding via AFP)
Fotó: AFP/GOUPI CHRISTIAN

Az ománi gasztronómia Szalálában sokszínű, a helyi gazdag ételek fűszerezésükről és friss alapanyagaikról ismertek. A halételek, különösen a grillezett vagy lassan párolt fogas és más helyi halfajok frissessége lenyűgöző. A bárányhús omlós, fűszeres és ízekben gazdag.

Számos nemzet konyhája van jelen: indiai, pakisztáni, kelet-afrikai és nyugati ízek keverednek. Az afrikai hatások a fűszerhasználatban és az egyszerű, laktató ételekben mutatkoznak meg, a nyugati kávézók pedig kényelmes helyet kínálnak a pihenésre egy hosszú nap után. Különleges utazáson veszünk részt, a datolya édes, a kávé erős, a curry gazdag, és minden falatban érezni a hely történetét.

A mecsetek, az óceán, a tevék és a gasztronómiai élmények együttese miatt Szalála látogatása egyszerre nyújt kulturális és természeti felfedezést. A város lassabb tempója, a helyiek barátsága és a tengerparti naplementék alkotta pillanatok mind hozzájárulnak, hogy az utazó egy soha el nem feledett élménnyel távozzon. Akár a parton sétálva, akár egy esti iftár alatt, Szalála mindig tartogat valami meleg, otthonos és egzotikus meglepetést.

Borítókép: Alkonyat az Indiai-óceánon (Fotó: Imrik László)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Függetlenség – kitől?

Kondor Katalin avatarja

Az unió parancsuralom alá próbált és próbál megannyiszor taszítani bennünket, elég, ha csak a Magyarország területére eltervezett, milliónyi migráns számára felépített lerakati helyre gondolunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.