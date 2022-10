Különleges emlékérmét adtak ki az első magyar orvosnő tiszteletére

Hugonnai Vilma 1847. szeptember 30-án született grófi családban. Fiatal korától autodidakta módon képezte magát, megtanulta a betegápolást és a gyógyászat alapjait, majd később férje és apja engedélyével, de anyagi támogatás nélkül Svájcba költözött, ahol akkor már engedélyezték a nők egyetemi képzését. Tanulmányait családi ékszereinek eladásából finanszírozta. Svájcban 1879-ben avatták orvossá. Diplomájának akkreditálása nem ment könnyen. Először 1881-ben letette a magyarországi egyetemi tanulmányokhoz szükséges érettségi vizsgát, majd kérvényezte orvosi diplomájának elismerését, azonban az oktatásügyi szabályozás ezt nem tette lehetővé 1895-ig. Végül 1897-ben Magyarországon is leszigorlatozott, és Ferenc József jelenlétében első magyar nőként átvette a magyar orvosi diplomáját is. Hugonnai Vilma nagy hangsúlyt fektetett az egészségügyi nevelésre, ezért a szegényebb rétegeknek is tartott előadásokat, valamint küzdött a nők egyenjogúságáért. Tanulmányt írt a munka és családi élet egyensúlyáról és a lányok iskoláztatásának fontosságáról. Az első világháború idején, 65 évesen elvégezte a hadisebészeti tanfolyamot. A frontvonalon nem végzett szolgálatot, de tizennégy vidéki városban szervezett betegmegfigyelő központokat. A hadi egészségügyi ellátásban végzett munkájáért 1915-ben kitüntetést kapott. Hugonnai Vilma 1922-ben hunyt el.