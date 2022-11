Drogbandák toboroznak albán migránsokat az Egyesült Királyságba

Majlinda hallott a fiáról, mióta megérkezett az Egyesült Királyságba. Túl van a fogvatartáson, és egy szállodában él.

„Elment egy jobb élet reményében. De sok áldozatot is vállal. Most adósok vagyunk, és azért dolgozik, hogy visszafizessük a kölcsönkapott pénzt” – számolt be az asszony.

Közben Majlinda 14 éves fia már a saját utazását tervezi. Testvére veszéllyel és adóssággal teli történetét a csábító lehetőség széppé változtatta.

Minden sikeres átkelés egy láthatatlan szál, amely az otthon maradt albánok szívét húzza az új lehetőségek felé.

