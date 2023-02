Megdőlt a melegrekord, jönnek-mennek a frontok + videó

A világ egyik leghíresebb karneválját Rio de Janeiróban tartják február 22-ig. Az MTI beszámolója szerint a rendezvényeken mintegy 46 millió látogatóra számítanak. Brazíliában Salvador és Recife városokban is tartanak szabadtéri partikat, és újabban Sao Paolo is nagy attrakciónak számít. A legismertebb európai helyszínen, Velencében is utolsó napjaihoz érkezett a karnevál, ahová a legtöbb látogatót erre a hétvégére várják – írja a VG.

Jön a lehűlés?

A nyugat-európai anticiklon peremén frontok sorozata éri el a Kárpát-medencét. Emiatt változékony, időnként szeles napok várnak ránk. Kisebb mennyiségű eső, záporeső több alkalommal is előfordulhat.

A hét nagy részében a gyakran változó helyzet miatt a sokévi átlagnál több fokkal enyhébb idő várható. Inkább a jövő hét végén körvonalazódik lehűlés – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzésben.

Borítókép: A legmagasabb 12 órás maximális hőmérsékletek február 18-án (Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat)