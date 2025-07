Világhírű újdonság érkezik a magyar Mekibe

Miután meghódított az Amerikai Egyesült Államokat, Magyarországra is megérkezik a lila színű italkülönlegesség, amit a Meki egyik legrégebbi kabalafigurája ihletett. Érkezik a Grimace-shake, amiért most meg vannak őrülve az amerikaiak - olvasható a Mindmegette cikkében.

Érkezik a Grimace-shake a magyar Mekibe, kedves lila lény kapott saját italt

FOTÓ: KIERAN CLEEVES MEDIA ASSIGNMENTS/PA WIRE/PA IMAGES

Habár már visszavonult, sokaknak még ma is a fehér-piros csíkos zoknis bohócfigura ugrik be elsőre, ha a McDonald's kabalájára gondol. Nem ő volt azonban az egyetlen ikonja a gyorsétteremláncnak, ám mégis Ronald McDonald lett a legismertebb. Az ő egyik barátja, a nagy, amorf alakú és lila színű szőrös figura, Grimace az, aki most a reflektorfénybe került, és egy különleges shake-kel meghódította Amerikát. A Grimace-shake pedig július 24-től már Magyarországon is kapható.