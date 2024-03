Bud Spencer nem használt kaszkadőrt, imádta megcsillogtatni sportosságát és fizikai erejét

Hogy Bud Spencer a színészkedés előtt kiváló úszó, valamint vízilabdázó volt, az viszonylag közismert tény. Carlo Pedersoli az életrajzában is elbüszkélkedik vele, hogy hétszeres olasz bajnok, 1950-ben ő volt az első olasz, aki egy perc alatt teljesítette a 100 méteres gyorsúszást. Tagja volt az olimpiai úszócsapatnak is Helsinkiben 1952-ben, ahol ötödik helyen végzett legjobb számában, a 100 méteres gyorson. Négy évvel később Melbourne-ben is ott volt, ahol úgy lett 11., hogy saját bevallása szerint nem nagyon szeretett edzeni. Hatalmas termetére a vízilabdában is felfigyeltek, ahol szintén szép sikereket ért el: olasz bajnok, továbbá válogatott lett. Végül 1957-ben, tehát 28 évesen hagyta ott a medencét.

Bud Spencer azonban sosem szakadt el teljesen a sporttól. Fia, Giuseppe Pedersoli egy interjúban elárulta, hogy az apja imádta azokat a szerepeket, ahol megcsillogtathatta sportosságát, fizikai erejét. Mint felidézte, alapvetően két olyan filmje volt, amely teljes egészében a sportról szólt:

az 1978-as Akit Buldózernek hívtak,

illetve az 1982-es Bombajó bokszoló.

Az Akit Buldózernek hívtak című filmben Bud Spencer egy visszavonult amerikaifutball-játékost alakít. Giuseppe Pedersoli emlékeztetett rá, hogy valójában apjához nagyon is közel állt a sportág: 15-16 éves korában ebben (valamint egyébként röplabdában) is kipróbálta magát. Sőt nagyon is jól ment neki, középiskolai csapatával országos bajnokságot nyertek a korosztályukban.

Elárulta azt is, hogy Bud Spencer ebben a filmben sem alkalmazott kaszkadőrt, annak ellenére sem, hogy már a negyvenes éveinek végén járt.

Ellenkezőleg, nagyon élvezte, hogy felidézheti fiatalkorát.

A Bombajó bokszoló lényegében az Akit Buldózernek forgatókönyvét öltözteti új köntösbe. Profi bokszolóként viszont sosem próbálta ki magát. Sőt lehet tudni, hogy idegenkedett az erőszaktól.

Borítókép: Bud Spencer Buldózerként (Forrás: Facebook/Bud Spencer)