A győriek és az újpestiek is nagyon örülhettek Győrben

A férfiaknál a szerenkénti finálék első napját, míg a hölgyeknél az egyéni összetett döntőjét tartották a tornászok mesterfokú bajnokságának második napján Győrben. A szigorú biztonsági intézkedések mellett bonyolított viadalon a hölgyeknél az elsőéves felnőtt Szilágyi Nikolett bizonyult a legjobbnak. Az UTE versenyzője 49,700 ponttal végzett az élen, mögötte az MTK Budapest tornásza, Böczögő Dorina (49,200) és a DKSE fiatal tehetsége, Czifra Lili (48,100) lett dobogós.

A férfiak három szeren mérték össze tudásukat: gyűrűn, lólengésben és talajon. Mindhárom szeren hazai elsőség született. Gyűrűn Tomcsányi Benedek (GYAC, 13,400); Molnár Botond (GYAC, 13,100), Rengei Balázs (BHSE, 12,600) lett az első három sorrendje. Lólengésben szintén a világbajnokságot is megjárt Tomcsányi Benedek diadalmaskodott (13,800), a második helyen holtverseny lett, ezüstérem került Kiss Balázs (BHSE, 13,000) és Mészáros Krisztofer (GYAC, 13,000) nyakába is. Talajon Kardos Botond (13,850) győzött, a dobogóra pedig még a KSI színeiben versenyző Závory Szilárd (13,550) és Kovács Márton (FTC-Telekom, 13,050) állhatott fel.

A Prolan mesterfokú bajnokság vasárnapi zárónapján a női szerenkénti döntőket és a férfiak fináléinak második etapját (korlát, nyújtó, ugrás) tartják a győri Olimpiai Sportparkban. A verseny 11 órakor kezdődik, amely a nézőknek védettséget igazoló okirattal és maszk viselésével látogatható.

Fő a biztonság: Tomcsányi Benedek a gyűrű döntőjének eredményhirdetésénél, a díjátadó Altorjai Sándor, a Magyar Tornaszövetség (MATSZ) főtitkára.

Fotó: MATSZ/Freschli Jozsef

Tomcsányi Benedek: A két aranyérem nagyon boldoggá tesz, de a talaj sikerülhetett volna jobban is, hiszen ott két alkalommal is rontottam. Ha ezek a hibák nincsenek, ott is előrébb végezhettem volna. Persze nem vagyok elégedetlen, örülök Botond sikerének is, nagyon megérdemelte.

Kardos Botond: Hatalmas boldogság számomra, hogy itt, hazai pályán, győri közönség előtt állhattam dobogóra, hiszen nagyon hosszú út van mögöttem a sérülések és a regeneráció miatt, és talán még hosszabb előttem. Leírhatatlanul nagy elégtételt és örömöt érzek, hogy jó ponttal tudtam nyerni.

Szilágyi Nikolett: Élveztem a versenyt, jó viadal volt, nagy öröm számomra, hogy egy ilyen erős mezőnyben is az élen tudtam végezni. Kicsit szokatlan még nekem a felnőtt korosztály, de feldob, hogy ilyen neves tornászok között bizonyíthattam.

Borítókép: Szilágyi Nikolett gerendán is szép gyakorlatot mutatott be (Fotó: MATSZ/Freschli József)