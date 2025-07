Vb-döntő: a spanyolok Guardiola jobbkezével ijesztgetik a magyar pólósokat

A vízilabda két nagyhatalma csap össze a vizes világbajnokság férfi-vízilabdatornájának mai döntőjében a spanyol sportlap, a Mundo Deportivo megfogalmazása szerint. A cikkben emlékeztetnek, hogy a spanyol válogatott háromszoros világbajnok, a magyar pólósok pedig négy vb-aranyat szereztek eddig, ugyanakkor egymás ellen eddig csak egyszer döntőztek világbajnokságon, és akkor ők nyertek. Többek között Pep Guardiola jobbkeze, Manuel Estiarte klasszisának is köszönhetően.

Manhercz Krisztián a szerbek elleni vb-elődöntőben, de a döntő előtt spanyoloknak sincs jó emlékük róla (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A magyar és a spanyol férfi-vízilabdaválogatott 1998-ban, Perth-ben találkozott korábban vb-döntőben, amikor 6-4-re az ellenfél nyert. Tegyük hozzá, hogy az a világbajnokság egyfajta korszakhatár is volt: az 1996-os atlantai olimpián aranyérmes spanyol válogatott nagy generációjának az volt a kifutása. Ezzel párhuzamosan a Kemény Dénes vezette magyar csapat megkezdte hihetetlen uralkodását a vízilabdában, hiszen már 1997-ben Eb-t nyert, majd a három olimpiai arannyal (2000, 2004, 2008) jutott csúcsra.

Mi köze Pep Guardiola barátjának a magyar–spanyol póló vb-döntőhöz?

Az 1998-ban világbajnok spanyol csapatnak Manuel Estiarte volt az egyik vezére, aki azon a vb-n egyetlen spanyol mezőnyjátékosaként került be a torna álomcsapatába. Oda, ahová az ezüstérmes magyar válogatottból Kásás Tamás, Benedek Tibor és Molnár Tamás is bekerült. Estiarte minden idők legjobb vízilabdázói közé tartozik, az 1998-as vb-arany volt az utolsó nagy sikere a spanyol válogatottal. Egyebekben Pep Guardiola jó barátja.

S több is annál, 2008 óta segíti a munkáját a futballban, Estiarte jelenleg is tagja Guardiola stábjának tanácsadóként a Manchester City-nél.

A spanyolok tehát most abba is kapaszkodnak, hogy a korábbi egymás elleni vb-döntőt ők nyerték meg, és azon az 1998-as tornán a magyar csapatban szereplő Kiss Gergely szerint most is nagyon kiélezett összecsapásra van kilátás.

– Az ibériai egy tökéletes kollektíva – nyilatkozta Kiss Gergely a Metropolnak. – Játékosai szentimentálisak, csütörtökön mindent elkövetnek azért, hogy méltó módon búcsúztassák sportágától társukat, Felipe Perronét. Szívem szerint azt tippelném, hogy miénk lesz az első hely, de ez sajnos nem így van, mert ötven-ötven százalék az esély.

Egy magyarok elleni vereség, ami még mindig fáj a spanyoloknak

A spanyol sajtó nemcsak a régmúltat hozza fel, hanem a közelmúlt eseményeiben is a maga sikerét látja. A Mundo Deportivo összeszedte a két csapat legfontosabb egymás elleni meccseit az elmúlt időszakból, kezdve azzal, hogy a szingapúri vb csoportkörében Spanyolország 10-9-re győzött úgy, hogy a harmadik negyed végén még 5-8-ra vesztésre állt, és a támadójáték csak az utolsó negyedben volt éles.

„Ezt a hullámzást próbálja elkerülni most a spanyol csapat” – jelzi a cikk.

Januárban a Világkupa döntőjében 15-9-re győztek a spanyolok Magyarország ellen, ekkor Álvaro Granados nyolc gólt szerzett, Unai Aguirre pedig 14 védést mutatott be. Ugyanezen a tornán a csoportkörben a mienk nyertek 12-11-re, a spanyolok ezt most azzal magyarázzák, hogy akkor még nehezen alkalmazkodtak az új emberelőny-szabályokhoz.

Megemlítik a tavalyi párizsi olimpiát is, amelyen a csoportkör második fordulójában Spanyolország 10-7-re győzött. Azt viszont a mai napig nem heverték ki, hogy a 2023-as fukuokai vb elődöntőjében úgy nyertünk ellenükk 12-11-re, hogy Manhercz Krisztián az utolsó másodpercekben lőtte a győztes gólt, köszönhetően a spanyol kapus potyájának is.

„Ez az egyik legfájóbb spanyol vereség volt az elmúlt években” – írja a magyarok vb-győzelmével végződött tornáról a Mundo Deportivo.

Barcelonában két magyar pólóssal is büszkélkednek a döntő előtt

A spanyolok különösen jól ismerhetik a magyar csapatból Burián Gergelyt és Vigvári Vincét, akik a CN Barceloneta játékosai.

A barcelonai klub a vb-döntő előtt elbüszkélkedett azzal, hogy 11 vízilabdázója lesz érdekelt a mai vb-döntőben: a spanyol válogatottban kilenc, a magyarban két Barceloneta-játékos van.

Vigvári Vince a Barceloneta hivatalos közösségi oldalán a vb-döntő előtt. Fotó: Instagram

A magyar és a spanyol férfi pólóválogatott világbajnoki döntőjét magyar idő szerint csütörtökön 15.35-kor rendezik Szingapúrban, a meccsről lapunk élő cikkben tudósít.