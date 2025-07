Leleplezték az NBA királyát? Doppingvádat akasztottak a legenda nyakába

A kosárlabda-rajongók számára LeBron James miami évei (2010–2014) egyet jelentettek a fizikai dominancia csúcsával. Négy egymást követő döntő, két bajnoki cím – James ekkor tette a Heatet igazi szupercsapattá, igaz, mellette volt minden idők egyik legjobb hátvédje, Dwayne Wade és a kiváló magas ember, Crish Bosh is. James fizikai ereje, sebessége és atletikussága kombinációja félelmetes volt: még a legtapasztaltabb védők is tehetetlenek voltak ellene. Most azonban egy olyan információ került napvilágra a floridai éveiről, ami teljesen új megvilágításba teheti a korszakos klasszis megítélését.

LeBron James a Miami Heat játékosaként szinte a levegőben járt a meccseken. Fotó: JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James növekedési hormont használhatott

Az egykori NBA-irányító Jeff Teague, aki gyakran találkozott LeBronnal a pályán, most, visszavonulása után a Club520 podcast házigazdájaként olyan kijelentést tett, amely megrázhatja az NBA-t.

Elkezdtek HGH-ra (emberi növekedési hormon) tesztelni, és hirtelen ki kellett ülnie. Azt mondta, fáj a háta, három hétre eltűnt, aztán visszajött teljesen lesoványodva

– állította Teague a podcastjében James Miami Heat-es időszakára utalva. A HGH, vagyis az emberi növekedési hormon a gyorsabb regenerálódást, a fogyást és a sportteljesítmény javítását segíti elő. Az NBA világában nem ritkák a merész kijelentések, de Teague szavai különösen súlyosak, hiszen semmilyen konkrét bizonyíték nem támasztja alá a vádakat.

LeBron James, aki 39 évesen is elit szinten játszik, régóta az egyik legnagyobb sportolóként él a köztudatban – nemcsak a kosárlabdában, hanem az egész sportvilágban. Fizikuma és technikája generációk mércéjévé vált, de fontos hangsúlyozni: nincs hivatalos bizonyíték vagy megbukott doppingteszt, ami megerősítené, hogy LeBron James valaha is tiltott szert használt volna.

Az NBA nem mindent vesz vagy akar észrevenni

Az NBA szigorú tesztelési protokollokat alkalmaz olyan anyagokra, mint az emberi növekedési hormon (HGH), és eddig soha nem merült fel szabálysértés James nevével kapcsolatban

Ennek ellenére Teague kijelentése újra rávilágított arra a kérdésre, hogy vajon mennyire hatékony és átlátható az NBA doppingellenőrzési rendszere.

Kritikusai szerint az NBA nem tart lépést más sportágakkal a tiltott szerek szűrésében, miközben a liga vezetése és a játékosok szakszervezete rendszeresen a rendszer szigorúságát hangsúlyozza.

LeBron Jamest újabb doppingvádak érték az NBA-ben. Fotó: SAM HODDE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron kiemelkedő pályafutásának egyik titka éppen az, hogy mindig is úttörő volt az edzésmódszerek és a regenerációs technikák terén. Harmadik évtizedét kezdi a ligában, de még mindig a legjobbak között tartják számon. Teague szavai után egyelőre mindenki azt várja, hogy lesz-e hivatalos reagálás vagy konkrét bizonyíték. LeBron hívei a makulátlan múltját és példamutató szerepét hangsúlyozzák. Kritikusai viszont úgy érzik, ez az újabb jel arra, hogy a legnagyobb sportolók nagyságát mindig megkérdőjelezik.

Ami biztos: LeBron James továbbra is pályán van a Lakers színeiben. Öröksége szinte megkérdőjelezhetetlen, de akár vizsgálat lesz a dologból, akár csak egy újabb NBA-pletykává válik, ez a történet ismét megmutatta, milyen egyedülálló teher nehezedik azokra, akik a csúcsra jutottak.