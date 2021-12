Ronaldo sirathatja a száztízmilliós Bentley-t az új edző miatt

Becslések szerint több mint húszmillió euró az értéke Ronaldo kocsigyűjteményének, amelynek egyik legfrissebb darabja egy 300 ezer eurós (mintegy 110 millió forintos) Bentley. Ezzel, de korábban Ferrarival és Lamborghinivel is lefényképezték már Ronaldót, aki éppen a Manchester United edzőközpontjába igyekezett.

Ralf Rangnick érkezése azonban új világot teremt a klubnál. – Ő rendkívül tapasztalt menedzser, aki két klubot is felépített a semmiből. Az MU játéka innentől szervezett lesz, ami nem jó hír a többi csapatnak – mondta a mentorának tartott Rangnickról a Liverpool sikeredzője, Jürgen Klopp. Úgy tűnik, a szervezettség a pályán kívüli dolgokra is kiterjed, beleértve az autóhasználatot.

A Marca szemlézte a Mirrort, amely arról írt, hogy információik szerint Rangnick az előző csapatainál csak a szponzorautók használatát engedélyezte a játékosoknak, és ezt a szabályt a Manchester Unitednél is be akarja vezetni. A hírek szerint Ronaldónak a státusából adódóan vannak kiváltságai az öltözőben, Rangnick azonban soha senkivel nem tesz kivételt. Ha így lesz, akkor az azt jelenti, hogy Ronaldo nem járhat többé edzésre a luxusautóival, hanem be kell érnie egy Chevrolet-vel, amely ugyan ma már nem a mezszponzora a klubnak, de továbbra is támogatója.

További érdekesség, hogy 2016-ban, amikor Rangnick még az RB Leipziget irányította, megkérdezték tőle, hogy kit igazolna le szívesebben, Lionel Messit vagy Ronaldót. A válasza?

– Egyiket sem, mert megvan a saját filozófiánk, amibe nem illenének, ráadásul már túl idősek.

Ronaldo akkor még csak 31 volt, ma már 36 éves. Vajon most mit gondol róla?

Borítókép: Cristiano Ronaldo (Fotó: Anadolu Agency via AFP)