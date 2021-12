A Fradi-drukkerek bekerültek a világ legjobb szurkolói közé

Különleges elismerésben részesült a Fradi labdarúgócsapata, pontosabban annak drukkerhada, ugyanis az Ultras World blog a világ tíz legjobb szurkolótábora közé választotta a zöld-fehérek híveit 2021-ben.

Egész pontosan a kilencedik helyen végzett a Fradi-tábor, de máris mutatjuk a top 10 sorrendjét:

1. Legia Warszawa (lengyel)

2. Crvena zvezda (szerb)

3. Zenit Szentpétervár (orosz)

4. Marseille (francia)

5. Brøndby (dán)

6. Djurgårdens (svéd)

7. FC København (dán)

8. Slavia Prague (cseh)

9. Ferencváros (magyar)

10. Ruch Chorzów (lengyel)

A Fradiról szóló rész 7:13-nál kezdődik:

Érdekesség, hogy a Fradi-szurkolókat egy hellyel épp az a Slavia Prague előzi meg, amelyet az FTC 2-1-es összesítéssel kiejtett a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában még a nyáron. A cseh klub végül csak a harmadik számú európai kupába, a Konferencia-ligába jutott be, amelyben túlélte a csoportkört, februárban a Szalai Attilát foglalkoztató Fenerbahce ellen játszik az egyenes kieséses szakaszban.

Az FTC szurkolóinak teljesítményét az Újpest elleni rangadóra készült koreográfiával vezették fel, ekkor a zöld-fehér B-közép előtt egy óriási függönyt húztak szét, amely mögött egy lila majom bújt meg, alá pedig azt írták, „a színpad a tiétek”. Nem volt kedves gesztus, de látványos volt, a Fradi ráadásul 3-1-re meg is nyerte a szeptemberi rangadót, így az előadás is jól sikerült.

Több látványos idei Fradi-koreográfiát is kiemeltek az Ultras World szerkesztői, így feltűnt Gandalf is, a Gyűrűk ura varázslója, akit a Celtic elleni hazai Európa-liga csoportmeccsen vetettek be a drukkerek. Akkor nem sült el jól a varázslat: a skót csapat 3-2-es győzelmet aratott az Üllői úton.

A toplista legnagyobb érdekessége, hogy a tizedik helyen végzett Ruch Chorzów szurkolói egy lengyel harmadosztályú együttes biztatásával kerültek a világ tíz legjobb tábora közé 2021-ben.

Az Ultras World évről évre összeállítja ezt a rangsort, a Facebookon több mint egymillió követője van a szurkolókra specializálódott blognak.

