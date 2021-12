A Lionel Messi név önmagában nem garantálja a boldogságot

A Toulouse Rodéo 26 éves játékosa már hozzászokott, hogy különleges neve hallatán sokan felkapják a fejüket, és jól megnézik őt maguknak. Bevallja, próbálta már előnyére fordítani az anyai nagyapjától örökölt, olykor nehezékként szolgáló családnevet, de általában vagy nem hisznek neki, vagy nem különösebben érdekli az embereket – írta meg a L’Equipe cikke alapján a Nemzeti Sport.

– Próbáltam nagyobb szimpátiát elérni a nőknél a nevemmel, de nem igazán működött – vallotta be a kameruni Messi, akit az édesanyján kívül mindenki Leónak hív. – A legtöbben nem hiszik el, hogy így hívnak, azzal vádolnak, hogy megváltoztattam a nevem. Ilyenkor megmutatnom nekik a személyi igazolványomat. Volt, hogy fogadásokat kötöttem az emberekkel. Természetesen nem fogadtam el a pénzüket.

Ráadásul a kameruni játékos 2006 és 2007 között Barcelonában pallérozódott, a Marcet akadémián, így egy jó passz után gyakran viccel azzal az edzéseken, hogy onnan érkezett.

Messi azt is elárulta, hiába a sajátos hírnév, nem igazán tud megélni a futballból. Tizenévesen a kameruni válogatottnál is szóba került, sőt a Leccénél is kilátásban volt egy próbajáték, de egyelőre nem sikerült neki a nagy ugrás – ma a labdarúgás mellett takarítást és étkeztetést is vállal.

Borítókép: A kameruni Messi a labdarúgás mellett takarítást és étkeztetést is vállal (Fotó: Europress/AFP/Remy Gabalda)