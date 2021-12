Bejelentette a Mercedes, fellebbez-e a FIA döntése ellen

A stuttgarti istálló csütörtökön jelentette be, hogy nem fordul az ügyben a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA).

A vb-címről döntő futam vége heves vitákat váltott ki sportágon belül és azon kívül is, a Mercedes pedig rögtön a verseny után két óvást is benyújtott, de azokat elutasították.

Verstappen az utolsó körben előzte meg a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, a Mercedes brit pilótáját, és így nyerte meg a vb-címet. Sokak szerint ehhez a versenybíróság vitatható döntései is kellettek, és eddig kérdéses volt, hogy a Mercedes nem támadja-e meg a végeredményt a FIA-nál.

Hamilton szinte végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé „beszorult”, lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, amelynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki.

A 36 éves Hamilton a nyolcadik vb-címét nyerhette volna meg, míg a 24 esztendős Verstappennek ez az első diadala.

Íme a Mercedes közleménye:

„Kedves Formula–1-es rajongók és közösség!

Úgy hagytuk el Abu-Dzabit, hogy nem hittük el, amit láttunk. Természetesen a játék része, hogy elveszítünk egy versenyt, de az más, ha a versenyzésbe vetett hitünket veszítjük el. Lewisszal közösen gondosan előkészítettük, hogyan reagáljunk a Formula–1-es szezonzáró eseményeire. Mindig is a sport szeretete vezérelt minket, és hisszük, hogy minden versengést önerőből kell megnyerni. A vasárnapi futamon – minket is beleértve – sokan úgy érezték, hogy nem volt helyes, ahogy a dolgok alakultak.

Az ok, amiért óvtunk a vasárnapi versenyeredmény után, hogy olyan új módon alkalmazták a biztonsági autós szabályt, amely befolyásolta a végeredményt, miután Lewisnak tetemes előnye volt és úton volt a vb-cím felé. A sport igazságossága miatt fellebbeztünk, s azóta konstruktív párbeszédet folytatunk a Formula–1-gyel és az FIA-val, hogy mindent egyértelművé tegyünk a jövőre nézve, s az összes résztvevő tudja, mik a szabályok és hogyan tartatják be őket. Ezért üdvözöljük az FIA döntését, miszerint egy bizottságot hoznak létre, amely kielemzi az Abu-Dzabiban történteket, s amely javít a szabályok és a döntéshozatal határozottságán a Formula–1-ben. Annak is örülünk, hogy a csapatokat és a versenyzőket is meghívták az ebben való részvételre.

A Mercedes-AMG Petronas csapat aktívan együtt fog dolgozni ezzel a bizottsággal, hogy egy jobb Formula–1-et építhessünk – minden csapat és rajongó számára, akik ugyanannyira imádják ezt a sportot, mint mi. Ellenőrzés alatt fogjuk tartani a folyamat során az FIA-t, s ezennel visszavonjuk a fellebbezési szándékunkat.

Max Verstappennek és a Red Bull Racingnek: a legőszintébb tiszteletünket szeretnénk kifejezni a szezon során elért eredményeitek kapcsán. Igazán epikussá tettétek ezt a Formula–1-es világbajnoki küzdelmet. Max, gratulálunk neked és az egész csapatodnak. Várjuk, hogy jövőre újra felvehessük veletek a harcot.

Végül pedig, bár nem a reményeink szerint végződött ez a világbajnokság, nem is lehetnénk ennél büszkébbek a csapatunkra. Lewis, te vagy a legnagyszerűbb versenyző a Formula–1 történetében, és a szívedből versenyeztél ennek a hihetetlen idénynek minden egyes körében. A pályán és azon kívül is tökéletes sportember vagy, és hibátlan teljesítményt nyújtottál. Versenyzőként és milliók példaképeként is tisztelgünk előtted. Valtteri, rendkívül fontos része voltál a csapatnak, amely öt konstruktőri győzelmet aratott. Köszönet a hihetetlen hozzájárulásodért az autósportos történetünkhöz” – írták, majd köszönetet mondtak a gyár összes dolgozójának.

Borítókép: Lewis Hamilton (Fotó: MTI/AP Pool/Kamran Dzsebreili)