Megszületett a döntés, kiderült, megtarthatja-e címét Verstappen

A konstruktőri vb-címet vasárnap elhódító Mercedesnél nehezen fogadták el, hogy pilótájuk, Lewis Hamilton helyett Max Verstappen (Red Bull) nyerte meg az egyéni pontversenyt, ezért mintegy utolsó hajszálba kapaszkodva két óvást is benyújtottak az Abu-Dzabi Nagydíj leintése után.

De hiábavaló volt minden igyekezetük, a Nemzetközi Automobil-szövetség ugyanis a felek meghallgatása után elutasította a Mercedes mindkét óvását, így már nincs veszélyben Max Verstappen győzelme és a bajnoki címe sem.

A biztonsági autós időszak alatt a német istálló két szabálytalanságot is felfedezett. Úgy látták, hogy a safety car mögött autózva a Verstappen egy alkalommal megelőzte az éllovas Hamiltont, ami a szabályok szerint nem megengedett. A Red Bull azzal érvelt versenyzőjük mellett, hogy Verstappen tulajdonképpen nem előzte meg a britet, csupán mindkét autó gyorsított, majd lassított, valamint a biztonsági autós szakaszok alatt „milliószor” előfordult, hogy az egyik pilóta a másik mellé hajtott, majd visszahúzódott mögé.

Ez volt az egyik óvás tárgya:

A versenybírók ez esetben arra jutottak, hogy a holland versenyző bár nagyon rövid időre bement Hamilton mellé, de aztán mindkét autó gyorsított, majd lassított, és Verstappen visszahúzódott riválisa mögé, a biztonsági autós időszak befejeződésekor már nem volt előtte.

A másik vétket maga a versenyigazgatóság követte el a Mercedes szerint. Toto Wolffék nem értették, hogy az újraindítás előtt miért csak egyes lekörözött pilóták – nevezetesen azok, akik a két bajnokaspiráns között autóztak – vehették vissza a körüket, míg a többi versenyző nem. A sportszabályzat szerint ugyanis a lekörözött autóknak meg kell előzniük a versenyben vezetőt és a biztonsági autót az újraindítás előtt.

A németek úgy vélekedtek, két ponton is hibázott az FIA, mivel a sportszabályzat 48.12-es pontjában a „lekörözött autók” kifejezés az összes lekörözött autóra vonatkozik, nem pedig csak a versenyigazgatóság által kiválasztottakra. Ezenfelül szintén a 48.12-es szabály mondja ki, hogy miután csak az azt követő körben hagyhatja el a pályát, hogy a lekörözött pilóták elmentek a safety car mellett, így a versenyt nem az 57., hanem az 58., utolsó körben kellett volna újraindítani – írja a Motorsport.com.

A Red Bull azzal érvelt, hogy a „bármely” szó nem ugyanazt jelenti, mint a „minden”, valamint a sportszabályzat 48.13. cikke kimondja, hogy a „Safety Car in this lap” jelzés azt jelzi, hogy az adott kör végén be fog hajtani a bokszutcába a safety car.

Emiatt a 48.13. cikk „felülírja” a 48.12. cikket. A Red Bull továbbá úgy tartja, hogy ha az összes lekörözött autó megelőzte volna a mezőnyt [összesen nyolc, amelyből öt számára engedélyezték az előzést], az nem változtatta volna meg a verseny kimenetelét.

A versenyigazgató (jelen esetben Michael Masi) álláspontja szerint a 48.12-es cikkely azon versenyautók elmozdítására vonatkozik, amelyek „beleavatkoznának” az élmezőnyben zajló küzdelembe. A 48.13-as cikkely ezen elv alapján lett alkalmazva. A versenyigazgató hozzátette, a csapatok régóta megegyeztek abban, hogy amennyiben lehetséges, mindenképp úgy kívánják, hogy a verseny zöld zászló mellett érjen végett (ne pedig a safety car mögött).

Összességében a versenybírók szerint annak ellenére, hogy a 48.12-es cikkelynek „nem minden elemét” alkalmazták a futam alatt, azzal, hogy már kirakták a „Safety Car in this lap” jelzést, elkötelezték magukat a verseny újraindítása mellett.

A stewardok elutasították a Mercedes azon kérelmét is, hogy az ügy orvoslásaként hivatalos végeredményt az utolsó előtti kör alapján hirdessenek, mivel ez szerintük alaptalanul rövidítette volna le a versenytávot.

A német istálló nem nyugodott bele az ítéletbe, s vasárnap este jelezte fellebbezési szándékát a döntéssel kapcsolatban. Ezután a Mercedesnek 96 órája van eldönteni, hogy valóban fellebez-e.

Borítókép: Max Verstappen a dobogón Abu-Dzabiban (Fotó: EPA/Ali Haider)