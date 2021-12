Bűntudatot éreztek a lányok, amiért összeomlottak, mint a dominó

Nincs szerencséje, pontosabban szerencséje sincsen az ideiglenesen Spanyolországban állomásozó magyar kontingensnek. Női kézilabda-válogatottunk még a dánok elleni szerdai 11 gólos vereség terheit nyögi, tegnap az edzésre tartó busz haladását baleset lassította le, visszafelé pedig megismerkedett a csapat a barcelonai közlekedési dugó minden szépségével. Így bő félórás késéssel kezdődött a szokásos sajtófélóra, pedig már kezdtük azt hinni, hogy a szövetségi kapitány maratoni hosszúságú edzésen próbál lelket önteni a játékosokba.

A járványhelyzetnek megfelelően szigorúan maszkban adtak interjút a játékosok, egyedül a magyarokkal azonos hotelben levő dánok sztárja, a szerdán öt gólt dobott győri csapatkapitány, Anne Mette Hansen képezte a kivételt.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány és a két debreceni játékos, Vámos Petra, valamint Planéta Szimonetta betartotta az utasításokat. Bezzeg ha a pályán is minden így ment volna a dánok ellen, akkor most nem kellene számolgatni. – Az a baj, hogy hosszú ideje szinte minden világversenyen csak számolgatunk és a szerencsében bízunk. Jó lenne, ha végre egyszer az ellenfeleink foglalkoznának a matekkal, és nem mi – közölte az olimpia után kinevezett szakember, tudatosan nem foglalkozva azzal, hogy ha a jelenleg kétpontos Dél-Korea holnap legyőzi Németországot, a magyar válogatott ma este Kongót (tv: M4 Sport, 18.00) és vasárnap Dél-Koreát, akkor a három hatpontos csapat között minitabella dönthet a csoportmásodik helyről – a javunkra. De ez még nem elég a negyeddöntőhöz, még az is kell, hogy az utolsó fordulóban a dánok legyőzik a németeket. Hát… sok a feltételes mód. Előbb fel kellene állni a dánok elleni pofonból.

Golovin nem kímélte a játékosait a 30-19-es vereség után. – Ez a gladiátorok sportja, hit és önbizalom nélkül nem lehet játszani. Nem azzal van a bajom, hogy kikaptunk, hanem azzal, ahogy kikaptunk. Hit nélkül – kritizált a kapitány. Egyet aludva a kudarc után sem enyhült meg. – Az a különbség a nagy és a kis csapatok között, hogy ha az ellenfelük három góllal vezet a 10. percben, nem kapkodnak, továbbra is azt csinálják, amiben hisznek, mert tudják, hogy lesz legalább öt jó percük, amikor eldöntik a mérkőzést. A dánok jobbak, tapasztaltabbak, mint mi, de nem ennyivel. Mi lélekben feladtuk a meccset – fogalmazott a csapat szállásán Golovin. Amikor a kudarc feldolgozásáról kérdeztük, őszintén kibukott belőle, hogy „bűntudatuk van a lányoknak, mert tudják, hogy hibáztak”. Ehhez fűzte hozzá később Planéta Szimonetta, hogy úgy összeomlottak, mint a dominó.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Vámos Petra nem tudott és nem is akart vitába szállni a kapitánnyal. – Minden szavával egyetértek, teljesen igaza van, a 11 gólos vereség után ki kellett mondania azt, amit rólunk gondol. Össze kell kapaszkodnunk, együtt tudunk kikecmeregni a hullámvölgyből, meg kell mutatnunk, hogy mit is tudunk valójában – jegyezte meg a végletekig kifacsart, a vb eddigi négy meccsén szűk három órát játszó debreceni irányító. Klujber Katrin nála sokkal kevesebb időt töltött a pályán, a vb-t kirobbanó formában kezdő átlövő sérülése nem javult, ő biztosan kihagyja a Kongó elleni mai meccset, felesleges kockáztatni, és ki tudja, a Dél-Korea elleni meccsen még akár lehet jelentősége a játékának, már amennyiben előtte az ázsiaiak legyőzik a németeket. De megint a számolgatásnál tartunk, amit a kapitány egyszer s mindenkorra kiirtana a magyar sporthagyományok közül. Akkor mi se tegyük, inkább koncentráljunk Kongóra; a pofon után soha nem könnyű talpra állni. Talán ma másképp lesz.

Borítókép: Golovin Vlagyimir sem tudja, miért történhetett a dánok elleni kisiklás (Fotó: Illyés Tibor/MTI)