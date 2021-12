Összeomlás, a dánok elleni kiütéses vereséggel szertefoszlottak az álmok

Nem aprózták el a dánok; három televíziós stábbal vonultak fel Granollersben, és minő véletlen, ahogy a válogatottjuknak, nekik sem kellett utazgatniuk a világbajnokság helyszínei között. A csoportkör sorsolásánál eldőlt, hogy maradnak ott, ahol letudták a csoportkört: Granollersben. A magyar válogatottnak Llíria után költöznie kellett, de ezen túltette magát a csapat. Szerencsére az eddigi legeredményesebb magyar játékos, Klujber Katrin állapota javult, benevezte őt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány, de kérdéses volt, mennyit bír a combja. Bezzeg a másik oldalon „feltámadt a halottaiból” Anne Mette Hansen, a dánok kulcsembere.

A negyeddöntős álmok életben tartásához győzelmi kényszerben lépett pályára a magyar válogatott, a döntetlennel matematikailag tovább pislákolhattak volna az esélyek.

Bíró Blanka kezdett a kapuban, Klujber és Szöllősi-Zácsik Szandra volt a két átlövő, Bordás Réka a beálló, a két szélen, Márton Gréta és Lukács Viktória került be a csapatba, előbbi gólja vezette fel a meccset. Na, meg néhány látványos Bíró-bravúr. Ötletesen támadott, főképp remekül védekezett a magyar válogatott. Klujber nem sokat bírt, Golovin pár perc játék után lecserélte őt Háfra Noémire. Már három gólos is volt az előny, de elég volt két bosszantó technikai hiba, és egyre apadt az előny, Katrine Heindahl ki is egyenlített, sőt Hansen átlövésével már a dánoknál volt az előny. Golovin időt kért és cserélt. De nem ment, beakadt a lemez, leblokkoltak a lányok: Rebecca Reinhardt elkapta a fonalat a dán kapuban, nálunk csak Vámos mutatott valamit, nem akadtak társai. 15-11-es dán előnnyel ért véget az első félidő. A remény maradt, hogy a németeket mínusz ötről sikerült majdnem utolérni.

Golovin az utolsó szalmaszálba kapaszkodva Szikora Melindát küldte be a folytatásra Bíró Blanka helyett. A különbség nem hogy csökkent, még nőtt is. Az első két meccsen bátran és szellemesen játszó Háfra csakúgy, mint a németek ellen, gyenge napot fogott ki, de a többiek is keresték önmagukat. Az akarattal nem volt baj, de ezen a szinten ez kevés. Kristian Jörgensen szemtelen, ejtett hétméteresével már hatra nőtt a különbség. Kezdett elúszni a hajó. Ezúttal nem sikerült a látványos visszakapaszkodás, bár nekirugaszkodott minden pályára küldött játékosunk, a vb-n először lövést rontott Márton Grétát váltó Kovács Anett például szép góllal jelentkezett. Öt és hat gól között táncolt a különbség, elsősorban a dánok helyzetkihasználásán múlott, hogy nem dőlt el korábban a mérkőzés.

Edzőmeccsé silányult a találkozó, Jesper Jensen szövetségi kapitány különösebb tét nélkül gyakoroltatta csapatával a kedvenc formációját, a hét a hat elleni játékot. Reinhardt hátul szinte mindent védett, tíz perccel a vége előtt Szabó Laura mozdulata tökéletesen mintázta a két csapat szellemi frissessége közötti különbséget: a válogatott beálló labdát halászott védekezésben, és gondolta, saját térfeléről rásuhintja a labdát üres kapura. De amíg kivitelezte a mozdulatot, ott termett egy dán és rögtön leblokkolta az ívelését. Semmi sem sikerült, súlyos vereség, 30-19 lett a vége.

Kiderült, nem Dánia ellen győzött századik alkalommal világbajnokságon a magyar női kézilabda-válogatott. Pénteken Kongó ellen meglehet a szép jubileum, de ezért nem jár majd továbbjutás.

Női kézilabda-világbajnokság, középdöntő, III-as csoport. Eredmények: Dél-Korea–Csehország 32-26, Németország–Kongó 29-18, Dánia–Magyarország xx-xx. Az állás: 1. Dánia 6 pont (98-60), 2. Németország 6 (85-63), 3. Dél-Korea 4, 4. Magyarország 2, 5. Csehország 0, 6. Kongó 0.

A magyar válogatott pénteken Kongó (tv: M4 Sport, 18.00) ellen folytatja a szereplését a világbajnokságon.