Dortmundban fájdalmat okoznának a Bayern Münchennek

A Dortmund az előző évadban kiesett a jól megszokott szerepéből, és a Bayern München fő üldözőjeként ismert csapatot a rekordbajnok mellett a Lipcse is megelőzte a Bundesligában. Most viszont a régi fényében tündököl a Borussia, egy ponttal lemaradva ott lohol a bajorok nyomában a két sztárgárda idénybeli első randevúja előtt. A dortmundiak eddig makulátlanul teljesítettek otthon, a hazai pálya előnyében és Erling Hålandban bízhatnak, aki múlt héten tért vissza a sérüléséből, majd első meccsén csupán nyolc percre volt szüksége, hogy bevegye a Wolfsburg kapuját.

Nem véletlen, hogy a müncheniek mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján is a norvég gólzsákról kérdezték Julian Nagelsmann vezetőedzőt:

– Az előző egymás elleni meccsünkön is ott volt, számítottam rá, hogy most is játszani fog. Ő egy jó futballista, egyben fontos eleme a Borussia játékának. De a mi felkészülésünkön ez nem változtat – fogalmazott a fiatal szakember, majd hozzátette: – Az a csapat, amelyik inkább képes kivenni az ellenfél legjobb támadóját a játékból, megnöveli az esélyét a győzelemre.

A sárga-feketék az elmúlt hetekben kissé megtorpantak, legutóbbi öt találkozójukból hármat is elbuktak, a Bayern ellen pedig egyébként sem megy nekik: 2019 nyara óta hat mérkőzésen hat vereség a mérlegük. Az idényben mindössze három vesztes meccsnél tartó müncheniek ellen a legjobbjukat kell nyújtaniuk.

– Mindig izgalmas dolog a Bayern ellen játszani, tesztelhetjük, hol állunk éppen. Eddig sikerült a közelükben maradnunk, kicsi a lemaradásunk. Megpróbálunk fájdalmat okozni nekik és megszerezni a három pontot. De ehhez minden területen kimagaslóan kell teljesítenünk – jelentette ki Marco Rose, a Borussia Dortmund vezetőedzője, akinek szavaival játékosa, Thomas Meunier is egyetért:

– Száz százalékig felkészültnek kell lennünk, különben nincs esélyünk ellenük.

A házigazda dolgát nehezíti, hogy Marco Rose Thorgan Hazardra, Jude Bellinghamre, Raphael Guerreiróra, Marcel Schmelzerre és Youssoufa Moukokóra sem számíthat. A vendégek részéről többek között Joshua Kimmich és Marcel Sabitzer nem bevethető, valamint Leon Goretzka játéka is kérdéses. Robert Lewandowski viszont ezúttal is ott lesz a pályán, feltehetően gólokra éhesen, mint általában. Egykori klubja ráadásul a kedvenc ellenfelei közé tartozik, huszonnégy fellépésén ugyanennyi találattal büszkélkedhet. Nagelsmann szerint az sem törte meg a csatárt, hogy nem ő, hanem Lionel Messi kapta meg hétfőn az Aranylabdát.

– Nem tűnik frusztráltnak, de szoros volt a verseny köztük, így talán jobban fáj neki, hogy nem ő nyert. Szerintem megérdemelte volna az elismerést. Ő hihetetlenül profi, és hiszek benne, hogy erőt tud meríteni a történtekből, és a folytatásban is rengeteg gólt lő majd. Még mindig van rá esélye, hogy megnyerje az Aranylabdát – mondta a német edző.

Az esti rangadón korlátozott számú szurkoló lehet jelen a Signal Iduna Park stadionban, mivel német kormánytagok és tartományi vezetők csütörtökön úgy döntöttek, hogy ezentúl a járványhelyzet miatt a lelátók 30-50 százalékát foglalhatják csak el a nézők, sporteseményeken legfeljebb 15 ezren lehetnek. Bajorországban ennél is szigorúbb szabályokat rendeltek el: szombattól zárt kapusak lesznek a sportesemények.

Bundesliga, 14. forduló:

péntek:

Union Berlin–RB Leipzig 2-1 (1-1)

szombat:

FC Augsburg–VfL Bochum 15.30 (tv: Spíler 1)

Arminia Bielefeld–1. FC Köln 15.30

1899 Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 15.30

Bayer Leverkusen–Greuther Fürth 15.30

FSV Mainz 05–VfL Wolfsburg 15.30

Borussia Dortmund–Bayern München 18.30 (Aréna 4)

vasárnap:

VfB Stuttgart–Hertha BSC 15.30

Borussia Mönchengladbach–SC Freiburg 17.30

