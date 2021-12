Ennél „kimisebbre” nem is vehette volna a búcsút Räikkönen + fotó

Kimi Räikkönennél többet senkit sem láthattunk Formula–1-es versenyhétvégéken. A finn vb-győztes 349 indulásával a királykategória valaha volt legtapasztaltabb pilótája, de ezek számát már tovább nem fogja növelni, hiszen a múlt hétvégi Abu-dzabi Nagydíj után szögre akasztotta a sisakot.

A veterán pilóta 2001-es bemutatkozása óta (egy kisebb megszakítás mellett) tizenkilenc idényt teljesített, 21 futamgyőzelme mellett 18 pole pozícióval, 103 dobogós helyezéssel és 46 leggyorsabb körrel büszkélkedhet, s természetesen egy világbajnoki címmel, amit 2007-ben hódított el. A 42 éves Räikkönen majdnem fél életét az F1-ben töltötte, de ha azt gondolnánk, hogy a búcsú meghatotta, tévednénk, hiszen látszólag a „Jégember” csapata, az Alfa Romeo többet foglalkozott a visszavonulásával, mint maga a pilóta.

Az olasz istálló az autóján egy speciális üzenettel („Dear Kimi we will leave you alone now”, vagyis „Kedves Kimi, most már békén hagyunk téged”) kedveskedett Räikkönennek, utalva a 2012-es Abu-dzabi Nagydíjra, amikor az egyszeres világbajnok a rádión ráripakodott a versenymérnökére: „Hagyj békén, tudom, mit kell tennem!”

Az F1-et szintén elhagyó Antonio Giovinazzi pedig egy különleges sisakfestéssel tisztelgett csapattársa előtt:

Räikkönen köszönetet mondott a gesztusokért, majd lefutotta utolsó futamát, amelyen sajnos csak 27 kör jutott neki, ugyanis a technika ördöge kibabrált vele, és fékproblémák miatt méltatlan módon, a bokszban kellett befejeznie a pályafutását. De ő szokásához híven nem sajnálkozott:

– Néha így alakulnak a dolgok ebben a sportágban. Akadt valami probléma az egyik kerékanyával, az előző körben az ötös kanyarban is küszködtem, később a hetesben pedig teljesen elszállt. De ez is a játék része, és hogy őszinte legyek, a végeredmény nem igazán számított nekem – idézi Räikkönent a formula.hu portál, aki örömmel tekint előre az F1 utáni évekre. – Boldog vagyok. Már várom az átlagos életet, amit a versenyhétvégéken kívülről ismerünk. Otthon lehetek, a családdal tölthetem az időt, és tervezhetünk is valamit. Nehéz úgy tervezni bármit is, miközben ezt a munkát végezzük, mivel elég gyorsan változnak itt a dolgok, ha pedig tervezel… elfelejthetsz mindent. Úgy gondolom, nagyszerű ez a szabadság és az, hogy otthon lehetek a gyerekekkel. Gyorsan nőnek, emellett a feleségemmel is lehetek, amit már nagyon várok.

Az Alfa Romeo veteránja az Instagram-oldalán közzétett búcsúbejegyzésében sem hazudtolta meg önmagát. Szűkszavú üzenetet biggyesztett a fotója mellé: „Viszlát, Formula–1.”

Azóta pedig a profilja bemutatkozó üzenetét is megváltoztatta, immár „retired”, azaz visszavonult avagy nyugdíjas szócskával hivatkozik önmagára.

Borítókép: Kimi Räikkönen az Abu-dzabi Nagydíj előtt (Fotó: EPA/Kamran Jebreili)