Nemrég nálunk járt, és Csányi Sándorral is találkozott Bernd Storck

Bernd Storck egyik kedvenc alkotóterepe Belgium. A Jupiler League-ben eddig két csapatot, a Mouscront és a Cercle Brugge-t mentett meg a kieséstől, december 7-e óta újra a világbajnoki negyedik hazájában tevékenykedik, a nagy múltú, korábban magyar labdarúgót, Köteles Lászlót is foglalkoztató Genk csapatánál vállalt munkát. – Alig volt huszonnégy órám arra, hogy megismerkedjek a csapattal, rögtön az Európa-liga csoportkörének utolsó mérkőzésén találtam magam. Sajnos nem sikerült nyernünk a Rapid ellen, így elbúcsúztunk a nemzetközi porondtól – idézte fel lapunknak az első munkanapjait a korábbi magyar szövetségi kapitány. Azóta négy mérkőzésen két győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege a Genkkel, ennek ellenére a rosszakarói már edzőváltásról cikkeztek, Storck nem is tudta mire vélni ezt a hozzáállást. – Határozatlan idejű szerződést kötöttem a klubbal, őszintén megmondom, élvezem a munkát az új csapatommal. Tradicionális nevelőegyesület vagyunk, fiatal játékosokat igyekszünk felépíteni, velük képzeljük el a jövőt. A bajnokság első fele hagyott némi kívánnivalót maga után, de büszkén mondhatom, hogy amióta átvettem a csapatot, folyamatosan fejlődünk, az előző fordulóban az Ostendét idegenben győztük le 4-0-ra, de akár hét vagy nyolc gólt is rúghattunk volna. Elégedett voltam a csapattal – mondta érdeklődésünkre az 58 éves német szakember, aki berlini otthonában a szerettei körében tölti az új évet, de január harmadikán már munkába áll Genkben, majd a spanyolországi Alicantébe utazik edzőtáborozni a csapatával, ahol többek között a Bundesliga II éllovasával, a St. Paulival is összeméri a tudását.

Fotó: Kurt Desplenter

Bernd Storck szakmai életútját az utóbbi években egyre gyakrabban keresztezik a magyar labdarúgók. Dunaszerdahelyen Kalmár Zsolt, Schäfer András volt a tanítványa, Genkben a magyar utánpótlás-válogatottban már bizonyított Németh Andrással dolgozik együtt. – Nagyon fiatal, kétségkívül tehetséges, de még kell fejlődnie ahhoz, hogy megragadjon az első csapat keretében. Idővel felfelé ívelhet a karrierje, de nem akarok rá nyomást helyezni, a fiatalok esetében erre egyébként is nagyon vigyázni kell – mondta a magyar válogatottat a 2016-os Európa-bajnokságra kivezető korábbi szövetségi kapitány. A ferencvárosi szurkolóknak biztosan ismerősen cseng Joseph Paintsil neve: a négyszeres ghánai válogatott csatár a 2017–18-as szezonban az Üllői úton futballozott, aztán a Genkhez igazolt. Storck kifejezetten kedveli az ő játékát, ezért is bosszús azért, hogy Paintsil pár hétre elhagyta a csapatát. – Fantasztikus játékos, de őt sajnos nélkülöznöm kell a következő hetekben, mert az Afrika-kupán vesz részt a hazája válogatottjával, de a keretünkben hemzsegnek a fiatal, tehetséges labdarúgók, akik remélhetőleg megfelelően tudják majd őt pótolni – mondta a német szakember.

Fotó: Virginie Lefour

A berlini Hertha korábbi másodedzője az állítólagos magyarországi álláslehetőségeiről is beszélt; határozottan leszögezte, hogy a sajtó élénk fantáziája téveszthette meg a közvéleményt. – Olvastam én is, hogy korábban felvetődött a nevem a Vasasnál, a Mol Fehérvárnál, nemrég pedig a Honvédnál. Ezek csak spekulációk voltak, valójában egyik csapattal sem tárgyaltam, de mégis megjelent a nevem a sajtóban. Mindegyik hír kacsa volt.

Bernd Storck természetesen nem szakadt el a magyar labdarúgástól. Novemberben a San Marino elleni vb-selejtezőt a helyszínen tekintette meg, találkozott Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével, Vági Márton főtitkárral és Berzi Sándorral. – Képben vagyok. Nagy Ádámot, akit én építettem be a csapatba, kifejezetten kedvelem, örülök, hogy meghatározó játékossá nőtte ki magát, és az is elégedettséggel tölt el, hogy Schäfer András is sokat fejlődött az elmúlt időszakban és beverekedte magát a válogatottba. A magyar válogatott két egymást követő Eb-n is szerepelt, és erre igazán büszke lehet. Sajnálom, hogy a vb-selejtező-sorozat nem úgy sikerült, ahogy a magyar szurkolók szerették volna, de remélem, hamarosan, akár már az új évben lesz minek örülniük – mondta lapunknak Bernd Storck.

Borítókép: A korábbi kapitány harmadszor is bizonyítani akar Belgiumban (Fotó: Europress/AFP)