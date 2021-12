Kikapott a Fradi Debrecenben, élre állhat a Kisvárda az NB I-ben

Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee, Kovacevic – Laidouni, Loncar – Zubkov, Zachariassen, Tokmac – Uzuni összeállításban kezdett a Ferencváros csütörtökön a Leverkusen elleni siker alkalmával, s ahogy arra számítani lehetett, Peter Stöger több poszton változtatott, hogy felfrissítse a csapatát. Kimaradt a szinte kihagyhatatlan Blazic, továbbá Loncar, Zachariassen és Tokmac, bekerült Cabraja, Besic, Marin és R. Mmaee, így állt fel tehát a Fradi Debrecenben: Dibusz – Botka, S. Mmaee, Kovacevic, Cabraja – Laidouni, Besic – Zubkov, Marin, Uzuni, R. Mmaee.

Dibusz Dénes a 300. NB I-es mérkőzésére készült – ezek többségét természetesen a Fradiban játszotta, de első osztályú pályafutását anno Pécsen kezdte –, aminek apropóján a következőket mondta a Nemzeti Sportnak adott interjúban: „Úgy vélem, ezt a számot elérni nagy szó. Amikor elkezdtem védeni az NB I-ben, nem gondoltam arra, hogy idővel a háromszázadikról beszélhetek.”

Még a pénteki szurkolói ankéton Dzsudzsák Balázs a gyengébb szereplés ellenére a szurkolók támogatását kérte, s a Ferencváros vendégjátékára össze is gyűltek úgy ötezren a Nagyerdei Stadionban. Mivel az Újpest kora délután legyőzte a Paksot, a Debrecen kieső helyről, tizenegyedikként várta a mérkőzést.

A találkozó első helyzete Zubkov előtt adódott. Az ukrán csatár szögletet végzett el, laposan, élesen tekerte a labdát Gróf kapuja el, amely a hosszún hagyta el a pályát, Uzuni már csak a vonalon túl ért bele.

A 19. percben Besic hibázott hatalmasat, a 16-oson belül odapasszolta a labdát Babunszkinak, aki azonban meglepetésében nem tudott élni a lehetőséggel, avagy a jubiláló Dibusz védett hatalmasat. Aztán Besic meghúzódott, már a 27. percben le kellett cserélni, Vécsei váltotta.

Egyenrangú ellenfél volt a Debrecen, sőt a második félidő legelején megszerezte a vezetést. Szöglet után Dibusz nem tudta elütni a labdát, amely Bévárdi elé került, s a jobbhátvéd azt a jobb alsóba helyezte (1-0).

A Fradi a gól után sem tudott újítani, sőt újabb hazai gól következett, Babunszki lövése még lepattant, éppen Tischler elé, aki nem hibázott a nagy helyzetben (2-0).

Bogár Gergő játékvezető több rossz ítélettel borzolta a kedélyeket – ide is, oda is tévedett –, de mindez az eredményt nem befolyásolta. A hajrában a Fradi beszorította kapuja elé a Lokit, de nem volt benne átütőerő. Nem is változott az állás, megérdemelten nyert 2-0-ra a DVSC.

Hatalmas lehetőség előtt áll tehát a Kisvárda: ha a 16. forduló zárómérkőzésén nyer Mezőkövesden, a tabella élére állhat.

NB I, 16. forduló:

Szombat:

Puskás Akadémia–Gyirmót 3-0 (0-0)

Pancho Aréna, 586 néző, v.: Antal P. Gólszerzők: Slagveer (53., 80.), Corbu (65.)

Budapest Honvéd–ZTE 2-2 (2-0)

Bozsik Aréna, 2082 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Lukics (5.), Zsótér (45.), illetve Koszta (64.), Lesjak (73.)

MTK–Fehérvár 0-2 (0-1)

Hidegkuti Nándor Stadion, 1000 néző, v.: Bognár. Gólszerzők: Kodro (20.), Petrjak (94.)

Vasárnap:

Újpest–Paks 4-3 (3-1)

Szusza Ferenc Stadion, 1161 néző, v.: Pintér. Gólszerzők: Beridze (7., 43.), Csongvai (9.), Croizet (47.), illetve Ádám (4., 11-esből), Böde (60.), Papp (83.)

DVSC–Ferencváros 2-0 (0-0). Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5000 néző, v.: Bogár. Gólszerzők: Bévárdi (46.), Tischler (64.)

Mezőkövesd–Kisvárda 18.45 (tv: M4 Sport+)