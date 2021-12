Magyar is van az év legizgalmasabb árnövelő futballistái között

A legenda szerint, amikor Pep Guardiola a Barcelona középpályásaként először meglátta a klub utánpótlásában pallérozódó Andrés Iniestát, odafordult a fiatal Xavihoz, és azt mondta neki: „Idefigyelj, te leszel az én utódom, de meglásd, ez a srác mindkettőnkön túltesz majd.” Innen ugorjunk 2021 nyarára, amikor

a 18 éves Pedrit választották meg az Európa-bajnokság legjobb fiataljának,

a spanyolok szövetségi kapitánya, Luis Enrique pedig azt mondta róla, hogy ebben a korban soha senkit nem látott ilyen éretten futballozni. Bizony, még Iniestát sem.

Pedri tavaly a Ferencváros ellen szerezte az első BL-gólját Fotó: Albert Gea

Pedri az Eb-n 465-ször passzolt, és 429-szer társhoz, ami fantasztikus, 92 százalékos pontosság. Barcelonában Xavi és Iniesta távozása óta próbálják betölteni a középpályán keletkezett űrt, érkezett a feladatra a brazil Arthur és a holland Frenkie de Jong is, de úgy tűnik, hogy a vérvonalat, amely a La Masián született, csak a La Masiáról lehet továbbvinni. S erre a saját nevelésű Pedri a legrátermettebb. Mindez az árán is meglátszik: a tavalyi évet 30 millió eurós értékkel zárta, az ideit 80 millióval fogja a katalánok középpályása.

Az év egyik nagy berobbanója volt Dusan Vlahovics is, a Fiorentina szerb csatára.

Tavaly októberben a magyar válogatott ellen debütált a válogatottban, és az nem lehetett szép emlék neki: Marco Rossi együttese 1-0-s győzelmet aratott a belgrádi Nemzetek Ligája-találkozón. Vlahovics akkor már évek óta nagy tehetségnek számított a hazájában, mindössze 15 volt, amikor profi szerződést kapott a Partizan Beogradtól, a 18. születésnapján pedig már a Fiorentina játékosa volt.

Vlahovics az első tanulóév után a második Serie A-szezonjában rendszeresen játszott, a harmadikat pedig már 21 góllal zárta idén. A jelenlegi idényben sem lassított, már 16 gólt számlál, s hol van még a vége?! A szerződése 2023-ig szól a Fiorentinával, amely a klub valaha volt legnagyobb fizetésével kínálta, de Vlahovics elutasította a hosszabbítást. Jövő nyáron így valószínű az átigazolása, méghozzá busás áron: egy éve 16 millió eurót kóstált, manapság már 50 milliót.

A Sky Sports szerint a Dortmund tavaly nyáron 25 millió fontot fizetett ki Jude Bellinghamért, aki ezzel minden idők legdrágább 17 éves labdarúgója lett. Az összeg vonatkozásában nincsen egyetértés, a Transfermarkt 23 millió euróról tud, s e szerint Bellingham csupán a második a történelmi listán Alexandre Pato mögött, akiért 2007-ben 24 milliót fizetett az AC Milan. Így is, úgy is Jude Bellingham az egyik legfelkapottabb tehetség jelenleg Európában.

Bellingham (sárgában) a Dortmund új csodafegyvere lehet Fotó: Peter Powell

Alig több mint 16 évesen debütált a Birmingham City felnőttcsapatában, s a 2019–2020-as idényben 41 meccsen lépett pályára a Championshipben. Ezután döntött úgy a Dortmund, hogy komoly összeget fektet Bellinghambe, aki folyamatosan játszik, idén ott volt angol válogatott Eb-keretében is. Az értéke az átigazolás miatt már tavaly sem volt alacsony, idén 27 millió euróról indult, de mostanra már 75 millió szerepel a képzeletbeli árcéduláján.

Az Arsenalban Mesut Özil távozásával üresedett meg a tízes mez, amely idén nyáron Emile Smith Rowe birtokába került, méghozzá egy 2026-ig szóló szerződés-hosszabbítási ajánlattal együtt. A 21 éves középpályás tagja volt a 2017-ben U17-es világbajnok korosztályos válogatottnak, ami után meg is kapta az első profi szerződését az Arsenaltól.

Kölcsönben megfordult az RB Leipzignél is, de ott sérülés miatt alig játszott, így csak tavaly ősszel jött el az ő ideje az Ágyúsoknál. 2020 októberében a Chelsea elleni derbin Willian helyett ő lett a csapat irányítója, és 3-1-es győzelemre vezette övéit. Lényegében azóta tart a jó szériája, aminek köszönhetően novemberben az angol felnőtt válogatottban is debütált. Tavaly 2,7 millió euró volt az utolsó jegyzett értéke, most ennek a sokszorosát, 38 milliót éri.

Amikor 2019 júliusában Jamal Musiala a Bayern München utánpótlásába került, akkor nemcsak az addigi klubja, a Chelsea veszített el egy tehetséget, hanem az angol futball is. A Németországban született, de a főként Angliában felnövő középpályás mindkét nemzet válogatottjában szerepelhetett volna, végül idén februárban a németeket választotta, amiben jókora szerepe lehetett a Bayernnek.

Jamal Musialát már most is nehéz féken tartani Fotó: AFP

Nem véletlenül volt nagy a harc a két ország között Musialáért, aki már tavaly ősszel megvillantotta oroszlánkörmeit: 17 évesen a Bayern történetének legfiatalabb gólszerzője lett a Bundesligában. Akkor még csak tízmillió euró volt az értéke, aztán egyre többet futballozott Münchenben, a tavasszal debütált a német válogatottban is, és Musiala ma már 55 millió eurót kóstál.

Nem lenne a teljes a kép egy magyar szereplő nélkül: Szalai Attila tavaly év végén még csupán 800 ezer eurót ért, ma már 11 millió eurós összeg szerepel a neve mellett. 2021-ben nagyot fordult a világ a válogatott védővel, hiszen januárban szerződött a ciprusi Apollon Limasszoltól a világszerte ismert Fenerbahcéba.

Szalai Attila a magyar válogatottnak is fontos láncszeme Fotó: Kovács Tamás

Törökországban az első pillanattól alapember lett a 23 éves játékos, a nyári Eb-n bravúrosan teljesítő magyar válogatottban is vezér volt, az ősszel pedig már olyan sztárcsapatokkal boronálták össze, mint a Chelsea és a Napoli. Ha összejön egy hasonló kategóriájú átigazolás, az tovább növelheti az értékét.