A pénz miatt hiúsulhat meg a magyar futballista topszerződése

Ahogy korábban mi is megírtuk, sajtóhírek szerint a Serie A egyik élcsapata, a Napoli szerződtetné Szalait, ám az olasz Gazzetta dello Sport információi szerint az ár komoly akadálya lehet az ügylet nyélbeütésének. A Fenerbahce 20 millió eurót kér a magyar védőért, a Napoli azonban ennyit jelenleg nemcsak érte, hanem másért sem lenne hajlandó kifizetni.

Pedig nagy szüksége lenne a nápolyi csapatnak egy új középső védőre. Az itt bevethető labdarúgók közül ugyanis a görög válogatott Konsztantinosz Manolasz január elsejével az Olympiakoszba igazol, az elefántcsontparti Kalidou Koulibaly pedig az Afrika-kupán szerepel majd. Így januárra mindössze kettő középső védője maradna az együttesnek, Amir Rrahmani és Juan Jesus, márpedig Luciano Spalletti vezetőedző így semmiképpen sem akar nekivágni az új évnek.

A problémát az jelenti, hogy a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis jelenleg nem szeretne nagyobb pénzügyi befektetéseket tenni, és ez lehet az akadálya annak, hogy Szalai csatlakozzon az együtteshez, noha a Gazzetta cikke szerint a kapcsolatfelvétel már megtörtént a játékos menedzsmentjével, és a magyar védő szívesen költözne Nápolyba. A klubok között azonban olyan messziek az álláspontok, hogy nem is történt érdemi tárgyalás.

Vannak más jelöltek is a Napoli tarsolyában, például a Szalaival egyidős olasz védő, Federico Gatti, akiért ötmillió eurót ajánlott a nápolyi klub a Frosinonénak, ám mivel a Juventus is érdeklődik érte, ezt az összeget túl alacsonynak minősítették. Jelölt még az Empoliban futballozó, 19 éves Mattia Viti és a Verona 23 éves labdarúgója, Nicoló Casale is.

Ha a pénz a legfőbb szempont a Napolinál, akkor alighanem találnak majd olcsóbb megoldást Szalainál, hiszen az említett védők közül messze a Transfermarkt által 11 millió eurós értékűnek becsült magyar a legdrágább jelenleg.

Borítókép: Szalai Attila a Fenerbahce mezében (Fotó: EPA/Erdem Sahin)