Mohamed lett a legjobb magyar, de megint kihagyták a válogatottból

A kardozók és a párbajtőrözők után a múlt hét végén a női tőrözők is megkezdték a 2021/22-es világkupa-szezonjukat. Franciaországban, a Párizs melletti St. Maurban nem indult a nyári tokiói ötkarikás játékokon hetedik helyen végzett csapatunkból Kreiss Fanni, aki gyermeket vár, s nem volt ott a viadalon az olimpiai kvótaszerzésben szerepet vállaló, bokaműtétje után lábadozó Lupkovics Dóra sem. Mint ismert, a Honvéd vívónője viharos fejlemények után maradt le az olimpiáról: Feczer Viktor vezetőedző Kreiss, Pásztor Flóra és Kondricz Kata mellé ugyan őt jelölte a csapatba tartaléknak, a Magyar Vívószövetség elnöksége Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány előterjesztését elfogadva a hazai és a nemzetközi rangsorban is jóval előtte álló, rutinos Mohamed Aidának szavazott bizalmat. Azzal együtt, hogy a Kreiss, Pásztor, Kondricz, Lupkovics négyes „összezárt”, még nyílt levelet is írt, hogy szerintük nekik kellene együtt indulniuk Tokióban, mert a kvótát ők négyen harcolták ki.

A már 45 éves Mohamed – aki Tokióban a hetedik olimpiáján szerepelt, ezzel rekorder lett a magyar sporttörténelemben – mindenesetre most St. Maurban is igazolta, hogy állja a versenyt a fiatalokkal, az egyéni versenyben a magyar indulók közül ő szerepelt a legjobban, a 29. helyen zárt. Feczer Viktor vezetőedző azonban a csapatversenyben ezúttal sem számított rá, és ezt már itthon eldöntötte a szakvezető – amint arról a Magyar Vívószövetség honlapja tájékoztatott.

St. Maurban együttesünkben Pásztor Flóra (az egyéni verseny 43. helyezettje), Mesteri Viktória (69.), Kondricz Kata (81.) és Pöltz Anna (116.) vívott. Ez a csapat azonban a világkupa-versenyen csupán a 12. helyet tudta megszerezni. Sorsdöntő volt, hogy a nyolc közé jutásért 34-32-re kikapott a lengyelektől. A magyar szövetség beszámolója szerint a számunkra legfontosabb mérkőzésen az első körben Pásztor Flóra hozott egy remek 6-0-s győzelmet, és az újonc Pöltz is nagyszerűen teljesített önmagához képest; öt meccs után, túl a félidőn 21-16-ra is vezettünk. Ám az ellenfél utána éppen Pásztor ellen jött vissza meccsbe, és neki nem sikerült a befejezés sem azzal a Walczykkal szemben, akitől az egyéniben is vereséget szenvedett.

A 9-16. helyért zajló folytatásban az Ausztria elleni kötelező győzelem (45-34) után fájó volt a spanyolok elleni vereség (42-45), ezen a mérkőzésen egyedül Kondricz Katát lehetett dicsérni a jegyzőkönyv alapján. Az már a sors fintora, hogy a mieink a 11. helyért az önmagukat alulmúló – egyébként, ha nem is ebben az összeállításban, de olimpiai bronzérmes – házigazdákkal, a franciákkal kerültek szembe, akiktől 45-38-ra kaptak ki, így végeztek a 12. helyen.

Borítókép: Mohamed Aida még nem akasztja szögre a sisakját (Fotó: MTI/Czagány Balázs)