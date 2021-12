Németországban bezzeg magyarázkodik a játékvezető

Bő órán át kiváló mérkőzés volt, olyan, amire számítottunk: nagy iram, helyzetek mindkét oldalon és négy gól. 2-2-nél nem csak az eredmény, mintha a két csapat is lemerevedett volna, s így tett a játékvezető is.

Előbb a Bayern 16-osán belül akadt vitatható szituáció: Marco Reus, a hazaiak rutinos csatára vívott kemény párharcot Lucas Hernandezzel, amíg el nem esett. A bíró nem jelzett szabálytalanságot, s nem is ellenőrizte az esetet videón.

Nem sokkal később egy vendégszögletnél a hazaiak 32-éves, 76-szoros középhátvédje, Mats Hummels (aki megjárta a Bayernt is) gyaníthatóan kézzel ért a labdához, inkább az volt a kérdés, ahogy mondani szokás, hogy a labda kereste-e a kezet vagy a kéz a labdát.

Felix Zwayer játékvezető ezúttal személyesen győződött meg arról, mi is történt, s azután büntetőt ítélt, amit Robert Lewandowski némi szerencsével bár, de értékesített. Marco Rose, a Borussia Dortmund vezetőedzője nem tudott uralkodni az érzelmein, hevesen reklamált, amiért a bíró kiállította őt.

A gól a 77. percben esett, lett volna idő az újabb egyenlítésre, hiszen a játékvezető hosszabbított tíz percet (!), a Dortmundot azonban megtörte a vitás eset, már nem volt igazán nagy helyzete, sőt Tolisso az üres kapu mellé tekert úgy 40 méterről.

3-2-re nyert tehát a Bayern, ezzel megerősítette a helyét a Bundesliga élén, ám a kedélyek nem csillapodtak le a meccs lefújása után. A hazaiak érthetően a játékvezetőt okolják a vereségért.

– Megkérdeztem a bírót, miért csak Hummels kezezését nézte meg videón, az én buktatásomat miért nem – fakadt ki Reus a találkozó után a Sky Sportsnak nyilatkoztva, s persze Marco Rose is fortyogott, miközben a bajorok ifjú mestere, Julian Nagelsmann meggőződéssel állította, a játékvezető jól döntött.

Így szokott ez lenni. Ám történt valami, Magyarország felől nézve egészen szokatlan. Felix Zwayer a nyilvánosság előtt megindokolta a döntéseit. Ha Németországban nyilatkozhat a bíró, nálunk miért nem teheti, miért tiltja el ettől az MLSZ?

Fotó: AFP/Ralf Ibing

– Játék közben is egyből láttam, hogy Hummels kézzel ért a labdához. Csak abban nem voltam biztos, hogy a karja ki volt-e nyújtva vagy sem. Ezért ellenőriztem az esetet – mondta Zwayer Hummels kezezéséről. – Azonnal közöltem is az észrevételemet a videóasszisztenssel. Kölnben megnézték, milyen volt a kar helyzete. A videós azt mondta, Hummels karja természetellenes helyzetben volt kinyújtva, és a könyökével egyértelműen megakadályozta a labda további útját. Ezután magam is megnéztem a jelenetet a monitoron, és arra a következtetésre jutottam, hogy ez kristálytiszta büntető.

Zwayer Reus és Hernandez párharcról is kifejtette a véleményét.

– Kemény párharc volt, a felsőtestek ütköztek, megszokott jelenet volt. Nem volt egyértelmű, fekete-fehér eset, azért nem ítéltem büntetőt, mert a partjelzőm nem jelzett szabálytalanságot – elemezte a kérdéses szituációt a bíró. – De azért ekkor is értekeztem a videóasszisztenssel. Nekem az volt a kérdés, vajon volt-e más olyan ütközés a két játékos között, amit netán nem láttam. Egyértelmű nemleges választ kaptam, ezért nem ellenőriztem monitoron az esetet.

A dortmundiakat nem nyugtatta meg a magyarázat.

– Szégyen, hogy így dőlt el a rangadó. Más eredményt és jobb bíráskodást érdemeltünk volna. Herr Zwayer még sok meccset fújhat a jövőben a BVB-nek. Itt vagyunk, készen állunk rá. Mindenre fel vagyunk készülve, bármi történjék is. Akárhány akadályt tesz az utunkba, mi megyünk tovább – mondta már-már fenyegetően Marco Rose a találkozó után.

A magyar gyakorlatból kiindulva ez minimum hárommeccses eltiltás és sokmilliós büntetés. Meglátjuk, hogyan dönt a német szövetség.

Bundesliga, 14. forduló:

Borussia Dortmund–Bayern München 2-3

Leverkusen–Greuther Fürth 7-1

Mainz–Wolfsburg 3-0

Augsburg–Bochum 2-3

Bielefeld–Köln 1-1

Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 3-2

Union Berlin–RB Leipzig 2-1

vasárnap:

VfB Stuttgart–Hertha BSC 15.30

Borussia Mönchengladbach–Freiburg 17.30

Az élcsoport:

1. Bayern München 34 pont

2. Borussia Dortmund 30

3. Bayer Leverkusen 27

4. Hoffenheim 23

5. Union Berlin 23

6. Freiburg 22

Borítókép: A meccset eldöntő vitatott jelenet: Hummels (15-ös mezben) vajon szándékosan ért kézzel a labdához? (Fotó: AFP/Ralf Ibing)