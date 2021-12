Pandemic League – sorra maradnak el a mérkőzések Angliában

A Tottenham Hotspursnél még a múlt héten regisztráltak tömeges fertőzést, a londoni klub ezért a múlt héten, csütörtökön már a Rennes elleni Konferencia-liga-mérkőzésen sem lépett pályára, majd elhalasztották a hétvégére kiírt, Brighton elleni bajnokiját is.

Csütörtök, azaz ma este a Leicester vendégként már ki tudott volna állni a Spurs, most viszont a Rókákat döntötte le a járvány, az első csapat keretében kilenc pozitív esetet jegyeztek fel. A klub ezért már a hét első felében kérvényezte a találkozó elhalasztását, amit a liga vezetői akkor elutasítottk. Brendan Rodgers vezetőedző szerdán még éles kritikával illette a Premier League vezetőségét ezért a döntésért. A liga végül csütörtökön beadta a derekát, miután újabb pozitív esetekre derült fény a leicesteri játékosok és stábtagok között is, így elmarad az esti összecsapás.

Csütörtök délután derült ki, a Manchester Unitedet is elérte a fertőzés, a Vörös Ördögöknél nem csak futballisták, a dolgozók is karanténban vannak, ezért az eredetileg szombat délutánra kiírt Manchester United–Brighton találkozót sem tudják megrendezni, ahogy a szerdai Burnley–Watford összecsapás is áldozatául esett a pandémiának. Így eddig összesen már öt angol bajnokit érint az idényben a világjárvány.

A Tottenham vasárnap végre pályára léphet, egyből a Liverpoolt fogadja, s egyelőre még nem halasztották el a Leicester szintén vasárnap meccsét sem az Everton vendégeként.

Borítókép: Harry Kane és a Tottenham végre túljuthat a koronavírus okozta akadályon