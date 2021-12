Verstappen meglepő kijelentést tett: Ha ő befejezi, akkor én is

Hét világbajnoki címe ellenére is nehéz feldolgoznia Lewis Hamiltonnak, hogy a nyolcadikat nem tudta megszerezni, ráadásul tragikomédiába illő módon, az idényzáró Abu-dzabi Nagydíj utolsó körében csúszott ki a kezéből a győzelem, s ő tehetett a legkevésbé az egészről. A balesetet és ezáltal a biztonsági autós szakaszt előidéző Nicholas Latifit (Williams), a magát félretaktikázó Mercedest, valamint Michael Masi versenyigazgatót is okolhatná a történtekért. A brit pilóta bánata olyan nagy, hogy Toto Wolff elhintette, elképzelhető, hogy Hamilton akár a Formula–1-nek is búcsút int.

– Reménykedem benne, hogy Lewis nem hagyja abba a versenyzést, hiszen ő minden idők legjobb pilótája. Az utolsó négy versenyhétvégén végig ő dominált, múlt vasárnap sem volt kétséges, hogy ő győzött volna. Méltó volt rá, hogy ő nyerje a világbajnokságot – vélekedett a Mercedes csapatfőnöke. – Az elkövetkező hetekben és hónapokban feldolgozzuk majd a történteket. Úgy hiszem, versenyzőként a szíve azt fogja diktálni, továbbra is versenyezzen, mivel a csúcson van. Tovább kell lépnie a kudarcon, ami vasárnap érte.

A 36 éves és a Formula–1-ben már mindent megnyert Hamilton esetében talán nem is lenne meglepő, ha a visszavonuláson törné a fejét (annak ellenére is, hogy 2023-ig érvényes szerződés köti a Mercedeshez), ám a 24 éves, most világbajnokká koronázott Max Verstappen is a távozásról beszélt. Nyilatkozatának egészen prózai oka volt, a versenymérnöke iránti szeretetét próbálta kifejezni vele.

Gianpiero Lambiase a Force Indiánál kóstolt bele a Formula–1-be, ahol Giancarlo Fisichella, Vitantonio Liuzzi, Paul di Resta és Sergio Pérez mellett dolgozott. 2015-ben igazolt a Red Bullhoz, majd Max Verstappen 2016-os megérkezése óta ő a holland versenymérnöke. Annyira jól megértik egymást a fiatal vb-győztessel, hogy Lambiase távozása esetén Verstappen is otthagyná a száguldó cirkuszt.

– Megmondtam neki, hogy csak vele akarok együtt dolgozni. Amint befejezi, én is abbahagyom. Egészen hihetetlen, milyen jól együtt tudunk dolgozni. Természetesen néha szigorúak vagyunk egymással, amire szerintem szükség is van. Szólunk egymásnak, ha bármelyikünk is gorombán viselkedik. Ez nagyon jól működik így. Az elmúlt években megpróbáltam én is valamennyire mérnöki szemmel figyelni a dolgokat, ő pedig versenyzőként – fogalmazott a bikák versenyzője a holland Ziggo Sportnak, majd elárulta, Helmut Marko, az istálló tanácsadója is mosolyogva hallgatja a felek beszélgetését. – Helmutnak nagyon tetszik, ahogy beszélgetünk egymással.

