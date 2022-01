A tabella első négy helyezettjéből három Marbellán edzőtáborozik

Új edző, új elvárások, tehát az ismerkedés jegyében telik majd a felkészülés a tabella élén álló Ferencvárosnál. Sztanyiszlav Csercseszov új stábot is hozott magával, vele tartottak ugyanis leendő segítői is (Miroszlav Romascsenko másodedző, Gintaras Stauce kapusedző, Vlagyimir Panyikov és Paulino Granero erőnléti edzők, valamint Eduárd Cgojev orvos), akiket hétfő délután maga a szakvezető vezetett körbe a Fradi népligeti edzőközpontjában. Ezt követően a Csercseszov-stáb találkozott a futballcsapat további stábtagjaival is. A játékosok Covid-teszthez adtak mintákat, kedden lesz az orvosi vizsgálat és az edzés, és a csapat a jövő héten tíz napra a spanyolországi Marbellára utazik, ahol az orosz szakember kérésére erős csapatokkal mérkőzik meg. Pontos nevek még nem ismertek, de a közelben edzőtáborozik majd a Young Boys, a Lokomotiv Moszkva, a Salzburg és a Sparta Praha is. Gondot az okoz, hogy a keretből Aïssa Laïdouni, Samy Mmaee és Ryan Mmaee az Afrika-kupán vesz részt a következő hetekben. Egyelőre csupán a grúz Lasa Dvali ment el a címvédőtől, de lesznek még távozók és érkezők is.

Fotó: Facebook/Ferencváros

Marbellán készül majd január 11-től ugyancsak tíz napig a Mol Fehérvár is, és két edzőmeccs szerepel a programban. Egyelőre egy érkezőről jött hír, állítólag Fehérvárra tart a zalaegerszegi Nikola Szerafimov. A Fradinak és a Vidinek a spanyol városban a Puskás Akadémia már előkészítheti a terepet, amely kedd délután érkezik meg oda, és január 15-én jön haza, a tervek szerint a játékosállományban nem lesz nagy mozgás, ugyanakkor a klub már bejelentette a Kispesten elbocsátott Mohamed Mezgrani érkezését. A második helyen álló Kisvárda csak szerdán kezdi meg a felkészülést, a jövő hét közepén pedig Törökországban folytatja majd, és cél a keret egyben tartása, de a brazil Lucas Marcolini Bertucci vételi opcióval kölcsönbe Diósgyőrbe ment. A török tengerpartot választja a Mezőkövesd és a Paks is, utóbbinál nagy fegyvertényként kezelik, hogy a góllövőlistát vezető Ádám Martin szerződését 2026 nyaráig meghosszabbították, és visszatér az MTK-nak kölcsönadott Haraszti Zsolt.

A hétvége már Törökországban találja a Bp. Honvédot is, amelytől Eppel Márton, Zinédine Machach és Mohamed Mezgrani távozik. A klub állítólag szeretné megszerezni a lengyel Piast Gliwice középpályását, Vida Kristophert, és szó van a Crvena zvezdától a hetekben szabaddá vált 29 éves szerb csatár, Aleksza Vukanovics szerződtetéséről.

Fotó: ROK KUTIN/Facebook/NK Olimpija Ljubljana

A többi csapat nem tervez külföldi edzőtábort. A legnagyobb mozgás az MTK-nál lehet a télen, az első szerzeménye Futács Márkó lett, aki a szlovén Olimpija Ljubljanát hagyta ott. Őt a Mezőkövesd két játékosa, a csatár Marin Jurina és a védő Szépe János is követheti, az viszont már hivatalos, hogy a klub leigazolta Siófokról Szakály Dénest, valamint azt az Andrej Kadlecet, aki a Szered játékosaként helyet kapott a szlovák első osztály év csapatában. A csapat a felkészülést Tiago Ferreira, Szrdjan Dimitrov és Haraszti Zsolt nélkül kezdte meg, ők mindannyian távoznak. A portugál védő másfél éven át volt az MTK játékosa, most közös megegyezéssel bontották fel szerződését, a 29 éves Dimitrov bő egy év után veszi a kalapját, Haraszti pedig – ahogy arról már esett szó – visszatér Paksra.

A Debrecen a közeli Pallagon tölti el a bajnoki rajtig tartó időszakot, és a jelek szerint kapusának, Gróf Dávidnak a pótlását kell megoldania, akit a ciprusi AEK Limassol csábít. A „zuhanyhíradó” úgy tudja, a helyére a török Göztepétől távozó Megyeri Balázs érkezik. Több mint 250 lejátszott mérkőzés után távozik a labdarúgó NB-ben szereplő Zalaegerszeg játékosa, Babati Benjamin – számolt be róla a ZTE FC honlapja. Arról egyelőre nincs információ, hogy a csatár hol folytatja a pályafutását.

Újpesten a legnagyobb kérdés az, hogy ki ül a csapat kispadjára, miután 2021. december 31-én a klub bejelentette, hogy felbontotta Michael Oenning szerződését. A keretben aligha lesznek óriási változások, kérdés, kik távoznak és kik érkeznek, mint ahogy az is, hogy a csapat utazik-e edzőtáborba.