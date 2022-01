Csercseszov: Az angolomon és a játékunkon is javítanunk kell

Sztanyiszlav Csercseszov az első húsz perc történéseivel nem volt megelégedve, utána viszont véleménye szerint javult a csapata játéka:

– Nem szálltunk be jól a mérkőzésbe. A piros lap jogos volt, ráadásul szerintem jobban játszottunk tíz emberrel, mint azelőtt. A félidőben ugyan a megszokottnál kicsit hangosabban kellett beszélnem a srácokkal, de úgy láttam, ennek meglett a hatása. A cserejátékosaink is jól szálltak bele a meccsbe – vélekedett a vezetőedző.

Az orosz szakvezető hozzátette, nem neheztel Muhamed Besicre, aki mindössze huszonnégy percnyi játék után megkapta a második piros lapját.

– Ez benne van a futballban. A kiállítás után azonnal reagálnom kellett, lehozni egy csatárt. Fortune-nak (Bassey) számára ez persze nem volt túl kellemes. A meccs legnagyobb tanulsága az, hogy nemcsak az angolomon, hanem a teljesítményünkön is javítanunk kell, mert ma egy kicsit mérges vagyok – tette hozzá.

Hornyák Zsolt szerint megérdemelt volt a hazai győzelem:

– Biztos vagyok benne, hogy meglett volna a győzelem a kiállítás nélkül is. Mi voltunk a jobbak az első perctől kezdve. Nekünk is hiányzott öt játékosunk, akik kulcsfontosságúak a számunkra, de akik ma lehetőséget kaptak a mérkőzésen, egyértelműen megmutatták, hogy ebben a pillanatban ugyanolyan jók vagyunk, mint a Ferencváros. A Fradi nagyon jó csapat, szurkolok nekik, hogy helyrejöjjenek, de mi is ugyanezekkel a problémákkal küzdünk. Nagyon örülök, hogy ilyen csapatot meg tudtunk verni az első idei meccsen, most várhatjuk a Fehérvárt – fogalmazott a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a felcsúti tréner.

Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov a Puskás Akadémia elleni mérkőzésen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)