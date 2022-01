Djokovics apja szerint nem az ausztrál nagykövetség előtt kell tüntetni

Srdjan Djokovicsnak sűrű napja van. Előbb sajtótájékoztatón jelentette be, hogy milyen brutális körülmények között tartották fogva a fiát a melbourne-i repülőtéren és az illegális menedékkérőknek fenntartott szállodában. Majd nyilvánosságra hozta, hogy a család gyűjtést szervez a világelső teniszező megsegítésére – írta a szerb Telegraf.rs portál.

Még egy óra sem telt el a konferencia óta, a szerb nemzetgyűlés épülete előtt elkezdődött a Novak Djokovics melletti szimpátiatüntetés. A teniszező több száz támogatója skandálta a „Novakot nem adjuk!” rigmust. Srdjan Djokovics azt is bejelentette, hogy a támogató gyűlések folytatódnak, az újat pedig holnapra, a maihoz hasonlóan délután három órára hirdette meg a szerb nemzetgyűlés épülete elé.

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

– Ideje abbahagyni az elnyomást. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök összevissza beszél, nem szabad vesztegetnünk rá a szót... De mi itt vagyunk, és nem azért vagyunk itt, hogy bárkit is rágalmazzunk, hanem hogy támogassuk a mi Nolénkat, ő Szerbia szíve, büszkesége, őt térdre akarják kényszeríteni, de ez nem fog menni! Szerbiát is térdre akarták kényszeríteni, a mi büszke népünket, pedig mi soha nem támadtunk meg senkit, csak védekeztünk. Novak pedig most védekezik. Büszke Novak, ő a szívünk, a lelkünk, a vérünk.

Ez még csak az agónia kezdete, nem őrizetben, hanem börtönben akarják tartani. Hétfőig. Képzeljétek el, a legjobb teniszezőt hétfőig börtönben tartják! Vele vagyunk mindannyian, az egész Balkán, a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, Szerbia, Oroszország, Kína, India, egész Afrika... Mindannyian a mi Nolénkkal vagyunk, minden nap itt leszünk mindannyian, akik a szerb néphez tartozunk. Novak a mi gondviselésünk, ő megmutatja, hogy semmi sem lehetetlen, ha valamit igazán akarunk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek – mondta Srdjan Djokovics az egybegyűlteknek, és az ortodox karácsony napján mindenkit felszólított az ortodox hit tiszteletére.

– Ez még csak a kezdet, holnap ugyanabban az időben sokkal többen leszünk itt. Köszönöm, hogy megmutattátok, hogy nem gyűlölettel, hanem szeretettel támogatjuk Novakot!

Fotó: AFP/Andrej Isakovic

A tömeg a „Nem adjuk Novákot...” rigmus skandálásába kezdett, majd Srdjan Djokovics folytatta a beszédét.

– Nolét nem adjuk, mert ha Novakot adjuk, akkor magunkat adjuk. Mi nem teszünk mást, csak támogatjuk a nemzeti büszkeségünket. Novak hányszor segített, amikor árvíz, tűzvész pusztított Ausztráliában? Már nem is emlékeznek arra, hogy mit csinált tavaly. Ausztrália lakosai, a sok balkáni emberrel, nem ők a vétkesek. Ne ítéljük el ezeket az embereket, ők Novakkal vannak. Bár Novak nincs itt, de lélekben velünk van, ő harcol mindannyiunk túléléséért – mondta az édesapa.

Valaki a tömegből azt kiabálta, hogy vonuljon a tömeg az ausztrál nagykövetség elé, de ezt a szónok azonnal visszautasította.

– Nem az ausztrál nagykövetség, hanem a mi nemzetgyűlésünk elé hívjuk az embereket. Nem erőszakra, hanem a népünk támogatására szólítunk fel. Tegyenek, amit akarnak, mi mindig méltó módon küzdöttünk magunkért. Száz éve hatmillióan voltunk, most ugyanannyian vagyunk. És miért? Mert megöltek, bombáztak minket, kiűztek az országunkból, de minket nem kényszeríthetnek térdre. Novakot senkinek nem adjuk, itt fogjuk támogatni minden nap. Kérem, mindenki gyújtson gyertyát Novakért, Szerbiáért, hogy mindannyian elviseljük a szörnyű politikusok szörnyű viselkedését. Ez nem politikai, hanem népi összejövetel, a mi Novakunk megsegítésére – fejezte be Srdjan Djokovics.

Borítókép: A harcias édesapa igazságot követel a fiának (Fotó: AFP/Alekszej Iszakovics)