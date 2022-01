Djokovics bakijára egyik rajongója hívta fel a figyelmét

Rafael Nadal kétszettes hátrányból fordítva legyőzte Danyiil Medvegyevet az Australian Open döntőjében. A spanyol játékosnak immár mindegyik Grand Slam-tornáról legalább két trófeája van, de ami ennél is lényegesebb: huszonegy sikerével egyedüli csúcstartó lett a férfiak között.

A húszon maradt két rivális, Novak Djokovics és Roger Federer már a siker utáni órákban gratulált a spanyol teniszezőnek. Igaz, a szerb üzenetébe kis hiba csúszott.

– Gratulálok Rafael Nadalnak a 21. GS-hez. Fantasztikus teljesítmény. A mindig lenyűgöző küzdőszellemed ismét diadalt aratott. Medvegyev mindent beleadott, azzal a szenvedéllyel és elszántsággal játszott, amit most már el is várunk tőle – írta a szerb, azonban Medvegyev nevére nem a teniszezőt jelölte meg a bejegyzésben. Ezt egyik rajongója észre is vette, Djokovics pedig javított, immár a helyes felhasználóra vezető linkkel.

Bár a hozzászólások között még sokan foglalkoztak a szerb klasszis torna előtti kálváriájával, Djokovics erre nem tért ki, viszont külön bejegyzésben gratulált a női döntősöknek is.

Djokovics még sosem volt egyedüli csúcstartó a Grand Slam-győzelmek számát tekintve, Roger Federer viszont 2009 óta egészen Nadal vasárnapi győzelméig rekordernek számított. A svájci játékos abban az évben egyetlen Roland Garros-sikerével érte utol, majd Wimbledonban le is hagyta Pete Samprast, s több mint tíz évig egyedül tartotta a csúcsot, míg 2020-ban Nadal, tavaly pedig Djokovics is utolérte. Előbbi immár Federer előtt áll az örökrangsorban, a svájci pedig riválisának írt üzenetében arra is utalt, honnan kellett visszaküzdenie magát a spanyolnak.

Federer is gratulált Nadalnak (Fotó: FFT/Corinne Dubreuil)

– Szívből gratulálok, hogy te lettél az első férfi, aki eljutott 21 egyéni Grand Slam-trófeáig. Néhány hónapja azon viccelődtünk, hogy mindketten mankózunk. Elképesztő. Sosem lehet alábecsülni egy nagy bajnokot. A hihetetlen munkamorálod, elkötelezettséged és küzdőszellemed inspirációt jelent számomra és világszerte számtalan más embernek is. Büszke vagyok, hogy veled egy érában játszhatok, és megtiszteltetés, hogy szerepem volt abban, hogy még jobbat hozzak ki belőled, épp úgy, ahogy te is tetted velem az elmúlt 18 évben – fogalmazott Federer.

