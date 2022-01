Felmentették a gázoló bajnokot, gond lehetett a közelségjelzővel

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) pénteken a Dakar-ralin visszavonta a 2009-es bajnok, dél-afrikai Giniel de Villiers ötórás büntetését, amit azért rótt ki a pilótára a Szaúd-Arábiában zajló viadalon, mert még a második szakaszon egy dűnénél átgázolt egy motoron – szerencsére a motoros nem volt rajta. A verdikt szerint De Villiers figyelmen kívül hagyta a járművek közelségét jelző Sentinel rendszer jelzését, nem volt kellőképpen óvatos. Maga a pilóta is elnézést kért, és meg is egyezett a pórul járt marokkói motorossal, hogy vesz neki egy új motort, továbbá állja a nevezését a jövő évi Dakar-ralira. Ám a csapata, a Toyota Gazoo Racing később olyan GPS-adatokkal állt elő, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre, és más megvilágításba helyezték a történteket. Továbbá az ERTF, a Sentinel rendszer szállítójának képviselője megvizsgálta az autót, és arra a következtetésre jutott, hogy ugyan a belsejében a vétel „megfelelő, de nem optimális”, ami a jel késedelmes továbbítását okozhatta. Mindezek után Giniel de Villiers ötórás büntetését törölték, és a pénteki hatodik szakasz után visszakerült az élmezőnybe, jelenleg a negyedik helyen áll. (Korábbi cikkünkben arról is írtunk, hogy a dél-afrikai pilóta még az első szakaszon felöklelt egy másik motorost, de ezt az ugyancsak vitatott esetet megúszta ötperces büntetéssel.)

Après une nouvelle analyse du dossier, les commissaires de course ont décidé vendredi d'annuler les 5 heures de pénalité infligées mercredi à Giniel de Villiers (Toyota),roulé sur une moto dans la 2e étape. Le Sud-Africain remonte à la 4e place. #Dakar2022 pic.twitter.com/6uWwLWEGCf — Brahim anatouf (@Ibrahimanatouf) January 7, 2022

Amúgy a pénteki hatodik szakaszon, amelynek a gyorsasági része 404 kilométer volt, De Villiers 14. lett, 9:19 perccel elmaradva a győztestől, az argentin Orlando Terranovától. Az összetettben élen álló katari Nasszer al-Attijah 6:16 perc hátránnyal 10. lett, de így is növelte az előnyét, mert az eddigi második helyezett, a kilencszeres ralivilágbajnok francia Sébastien Loeb csak a 30. helyen zárta az etapot, 21:31 perc hátránnyal. S ez azzal járt, hogy visszacsúszott a harmadik helyre, a szaúdi Jazid al-Radzshi eléje került. De Villiers is csupán másfél percre van Loebtől.

A motorosoknál az út rossz állapota miatt csak 101 kilométert mértek, ezen az ausztrál Daniel Sanders volt a leggyorsabb. Az összetettben továbbra is a brit Sam Sunderland áll az élen, aki pénteken második lett a csonka gyorsaságin.

Dakar-rali, 6. szakasz, Rijád-Rijád 620 km (gyorsasági 404 km):

Autósok: 1. Orlando Terranova, Daniel Oliveras Carreras (argentin, spanyol, Bahrain Raid Extreme) 3:06:45 óra, 2. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Audi) 1:06 perc hátrány, 3. Jazid al-Radzshi, Michael Orr (szaúdi, brit, Toyota) 1:49 p h. Az összetett élcsoportja: 1. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, andorrai, Toyota) 20:37:24 óra, 2. Al-Radzshi, Orr 50:19 perc hátrány, 3. Sebastien Loeb, Fabian Lurquin (francia, belga, Bahrain Raid Extreme) 50:25 p h.

Motorosok: 1. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 51:43 perc, 2. Sam Sunderland (brit, KTM) 2:26 perc hátrány, 3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 2:36 p h. Az összetett élcsoportja: 1. Sunderland 19:55:59 óra, 2. Walkner 2:39 perc h., 3. Sanders 5:35 p h.

A Dakar-rali mezőnynek 8000 kilométert kell megtennie a január 14-i dzsiddai célba érésig. A gyorsasági szakaszok össztávja 4300 kilométer. Szombaton pihenőnapot tartanak Rijádban, majd vasárnap a Rijád és al-Davadimi közötti 701 kilométer vár a mezőnyre, a gyorsasági szakasz távja 402 kilométer lesz.

