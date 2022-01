Minden idők egyik legnagyobb bukásának okozóját is várjuk + videó

A Team BikeExchange Jayco – még Mitchelton–Scott néven – 2020-ban szerepelt először a magyar Touron, s emlékezetesen alakult a premierje. A csapat sprintere, az ausztrál Kaden Groves az első etapon második lett, s a Mitchelton–Scott sorának – többek között a rengeteget dolgozó Peák Barnabásnak – köszönhetően Groves a harmadik etap (amelyen ismét második lett) után átvette az összetettben a vezetést. Két napon át viselhette a Tour de Hongrie sárga mezét, de a királyetapon is volt esélye az ausztrál sztárcsapatnak: a magyar körverseny legmagasabban rangsorolt indulója, az ausztrál Damien Howson indította el az első komoly támadást, s az élen kezdhette meg az utolsó kilométert, de a hajrában nem tudta felvenni a versenyt a parádésan szereplő Valter Attilával, s végül harmadik lett az összetett versenyben.

A Team BikeExchange tavaly is főszerepet játszott a magyar Touron, a királyetapon Damien Howson ezúttal senkit sem engedett maga elé, s a Kékesen aratott győzelmével az összetett versenyben is megszerezte az első helyet. A Tour de Hongrie szervezői úgy értesültek, hogy a címvédő ezúttal nem jön el hozzánk, a tervek szerint csapata a Magyarországon rajtoló Giro d’Italián veti majd be.

Howson tavalyi győzelmében kulcsszerepet játszott a Team BikeExchange magyar légiósa, Peák Barnabás, aki a királyetapon rengeteget dolgozott a csapatkapitány győzelméért. Peák időközben klubot váltott, ebben az évben már a belga Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux színeiben teker, s ha igazak a hírek, ő is a Girón kap majd lehetőséget.

A Team BikeExchange idén hat távozó mellett nyolc új bringás érkezését jelentette be, s az újak között kétségkívül a holland Dylan Groenewegen a legnevesebb. A 28 esztendős sprinterklasszis a pályafutása során már ötvenhat profi győzelmet jegyezhet, négyszer indult a Tour de France-on és egyszer a Giro d’Italián, ezek során összesen huszonkét alkalommal zárt a top 10-ben a befutóknál, s négyszer állhatott fel a Tour pódiumára az ünnepélyes eredményhirdetésnél. Nevét egy sajnálatos esemény kapcsán is felkapta a világsajtó: a 2020-as lengyel körverseny második szakaszának befutójánál még a Jumbo–Visma sárga mezében honfitársa, Fabio Jakobsen (Deceuninck–Quick-Step) bukását okozta. Jakobsen súlyos fejsérüléseket szenvedett, eltört az arccsontja és szinte az összes foga. Két napig mesterséges kómában tartották, több műtéten esett át, s kész csoda, hogy felépülése után visszaküzdötte magát a legjobb sprinterek közé. Groenewegen hosszú eltiltást kapott, tavaly májusban versenyezhetett újra. Volt rá esély, hogy a magyar körversenyen is láthassuk, de akkori csapata az utolsó pillanatokban úgy döntött, a Girón számít rá. Az idén a Tour de France lesz a fő versenye, így most magyarországi bemutatkozására is sor kerülhet – a Procyclingstats szaklap is ezt jósolja.

A kerékpársport történetének egyik legnagyobb bukása:

Említsük meg, hogy a 2011-ben alapított ausztrál sztárcsapat legnagyobb csillaga a brit Simon Yates, aki 2018-ban megnyerte a Vuelta a Espanát, emellett nyolc etapsikert jegyez a három nagy körversenyről (Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana). Az ausztrál Michael Matthews is nyolc szakaszt nyert ezeken, 2017-ben pedig ő végzett az első helyen a Tour de France gyorsasági pontversenyében. A csapat a nagymenői közé tartozik a szlovén Luka Mezgec is, aki nyert már etapot a Girón, s összesen tizenkilenc profi győzelemnél tart.

A 43. Tour de Hongrie versenyére 2022-ben május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan huszonnégy csapat részvételével.

A 2022-es Tour de Hongrie-n már biztosan induló csapatok:

Movistar Team (spanyol, WorldTeam)

Israel–Premier Tech (izraeli, WorldTeam)

Team Jumbo–Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek–Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain–Victorious (bahreini, WorldTeam)

Team BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

Drone Hopper–Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

Uno–X Pro Cycling Team (norvég, ProTeam)

Team Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

Borítókép: Dylan Groenewegen pályafutásának sötét foltja, ő maga sárgában a földön (Forrás: Twitter/BBC Sport)