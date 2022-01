Szerbia támogatását is kockáztatja Novak Djokovics

Hogy Novak Djokovics vétett a szabályok ellen, az immár nem is kérdéses. Ahogy megírtuk, az Ausztráliába érkezőktől megkérdezik, tartózkodtak-e a beutazás előtti 14 napon belül más országban, mint a lakóhelyük, s erre Djokovics nemmel válaszolt, ami nem felel meg a valóságnak, hiszen fényképekkel is dokumentálták, hogy Spanyolországban is járt. A teniszező közleményében azzal védekezett, az ügynöke követett el hibát.

Ez csak a dolog egyik fele. Szerbia büszkesége nem csupán az ausztrál hatóságokat vezette félre, hanem jó eséllyel megszegte hazája törvényeit is, hiszen nyíltan mutatkozott és interjút adott azt követően, hogy pozitív PCR-tesztett produkált december 16-án. (Ha akkor egyáltalán és valóban pozitívat, hiszen a nemzetközi sajtóban ezt is firtatják, de ez most más történet.)

Érdekes körülmény, hogy amikor erről kérdezték a családját, azt a sajtótájékoztatót hirtelen berekesztették.

Ám Djokovics ennyivel nem ússza meg a dolgot. Ana Branbics, Szerbia miniszterelnöke bejelentette, a szerb hatóságok is vizsgálják az esetet.

– Nem tudjuk, hogy Novak pontosan mikor kapta meg a teszteredményét. Ennek az információnak nekünk is utána kell néznünk, hiszen az ausztrál hatóságok is ezt vizsgálják – jegyezte meg a miniszterelnök asszony. Másfelől viszont kifogást emelt amiatt, hogy az ausztrál hatóságok nyilvánosságra hozták Djokovics személyes orvosi papírjait, amire nem voltak jogosultak a személyiségi jogok védelme miatt.

– Reméljük, minél hamarabb lezárul a vizsgálat és megszületik a végső döntés, mert az ügy elhúzódása senkinek sem áll érdekében – tette hozzá Ana Branbics, amivel maximálisan egyetérthetünk. Csütörtökön végre talán kiderül, hogy Novak Djokovics ott lehet-e az ausztrál nyílt teniszbajnokság hétfői rajtján.

Borítóképen: Novak Djokovics a családja támogatását maximálisan élvezi (Fotó: Gisele Tellier)