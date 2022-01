Legendás történet az 1980-as, moszkvai ötkarikás játékok sportlövőversenyeiről, hogy a kisöbű sportpuska 60 lövéses fekvő testhelyzetű száma után Varga Károly szomorúan ült fel a buszra; úgy szaladtak utána, hogy ugyan jöjjön már vissza, mert ő lett az olimpiai bajnok. Akkoriban mindenki lőtt hatvanat, Varga pedig 598 körrel zárt, ami persze jónak számított, de sok mesterlövész akadt a mezőnyben, és versenyzőnk nem hitte, hogy ezzel dobogós lett. S bő negyven éve még időbe telt, amíg az 56 fős mezőnyből mindenkinek meglett az eredménye. Közben az is kiderült, hogy Varga egyik „becsúszott” kilencese kerekítve valójában tízes, így 599 kört lőtt, amennyit rajta kívül csak egy keletnémet – a hibátlan 600 senkinek sem jött össze –, a holtverseny elbírálásából pedig a mi fiúnk jött ki jobban.

Az 1988-as, szöuli olimpián bevezették a selejtezőt, a döntőben a versenyszámoktól függően már csak 6 vagy 8 lövő léphetett lőállásba, de a selejtezőben elért eredményeiket hozták magukkal. Ebben a lebonyolításban győzött Igaly Diána is 2004-ben, Athénban skeetben. Az újabb módosítást a 2016-os, riói játékok hozták, aminek az lett a lényege, hogy a döntőben mindenki tiszta lappal indul, de folyamatosan fogyatkozik a mezőny. Így aki az elején hibázik, az kiszáll a versenyből, és ez azért már nem tekinthető teljesen igazságosnak.

A történeti visszatekintést azért tettük, mert a Nemzetközi Sportlövő Szövetség most újabb csavart tett bele a lebonyolításba. S deklarálta, hogy két év múlva a párizsi olimpián már az új szisztéma lesz érvényben, a napokban a szlovéniai, majd az eszéki Grand Prix-n alkalmazotton már csak finomhangolást végeznek. Pedig már az alapelv is szörnyű baklövés, hogy a sportlövészet pontozásos sportággá alakult át. Légpuskában, légpisztolyban, sportpuskában az immár két csoportra osztott nyolcas középdöntőben az első körben például minden lövés után a legpontosabban célzó 4, a második 3, a harmadik 2, a negyedik 1 pontot kap. Ami nyilvánvalóan nem adja vissza a teljesítmények közötti különbséget, és egy egytizedes hátránnyal is nagyot lehet bukni. Az eszéki GP-n Péni István légpuskával ezüstérmes lett, a kétszereplős döntőt elveszítette, pedig ha a köröket nézzük, ő lőtt jobban… Ezt kellene majd megmagyarázni az olimpia alatt a televízió előtt értetlenkedőknek, akik azt szeretnék látni, hogy az nyer, aki a legjobb lövő. Mint ahogy Varga Károly az volt Moszkvában.

Borítókép: Új időszak köszöntött be a sportágban (Forrás: Facebook/Hungarian Shooting Federation)