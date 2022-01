Törökországba igazolt az Újpest Afrika-kupa-győztes csatára

Tallo szerződése a Transfermarkt adatai szerint 2023 nyaráig szól az Újpesttel, de nincs garancia arra, hogy a fél éves kölcsönszerződés lejárta után visszatér Magyarországra, ugyanis a Samsunspornak opciós vételi joga van rá, így ha akarja, a nyáron végleg megszerezheti a játékjogát.

A 29 éves csatár 2020 nyarán érkezett Újpestre, miután lejárt a szerződése a francia másodosztályú FC Chambly-val. Az első NB I-es idénye nem sikerült rosszul Tallónak, hiszen 21 meccsen hat gólt és négy gólpasszt hozott össze, a jelenlegi évadban azonban ő sem tudott sokat lendíteni a kiesés ellen küzdő lila-fehérek játékán: kilenc bajnokin két gólt jegyzett a tizedik helyezett csapatban.

Tallo az Instagram-oldalán az Újpestnek, illetve a szurkolóknak is üzent a távozása miatt, jelezve nem akar búcsúzni: „Nem is tudom, hogyan kezdjem! Először is ezer millió köszönet a csodálatos pillanatokért és támogatásotokért. Életet és lehetőséget adtatok nekem, hogy újra magas szinten játszhassak, amiért örökké hálás leszek. Köszönöm a csodálatos szurkolóknak a támogatást, én mindig egy leszek közületek! Nagy szeretettel gondolok a csapatra és sok szerencsét kívánok a csapattársaimnak, hogy jól sikerüljön a szezon második fele számukra! Utóirat: ez nem egy búcsú, mert mindig egy leszek közületek!

A játékos pályafutásának legnagyobb sikere, hogy 2015-ben megnyerte az Afrika-kupát az elefántcsontparti válogatottal, amelyben olyan sztárok mellett futballozott a tornán, mint Yaya Touré, Gervinho vagy Wilfried Bony. A döntőben is pályára lépett, az aranyérem sorsa tizenegyespárbajban dőlt el, amely során hibázott, de ennek ellenére is győztek Ghána ellen.

– Az országodért játszol, egy fontos küldetést igyekszel teljesíteni, és amikor úgy éreztem, elbukik miattam a küldetés, összetörtem – mesélte Tallo az esetről egy interjúban. – Felnéztem az égre, nem értettem, hogyan hagyhattam ki. Éppen én, akit azért állítottak be a hosszabbítás ráadásában, hogy a biztos lábával berúgja a maga tizenegyesét. Én számítottam ugyanis az egyik legjobb ítéletvégrehajtónak. Az biztos gól, ha én lövöm, gondolták a többiek, valamint a mester, Hervé Renard, mégis hibáztam. Azt hiszem, nem bírtam a rám nehezedő nyomást, elvégre huszonkét éves voltam mindössze. De így is nyertünk.

Tallo az NB I 11. fordulójában, Mezőkövesden 2–2-es állásnál a 93. percben is tizenegyest hibázott, azt követően az őszi szezonból hátralévő hat fordulóban már csak kétszer lépett pályára, mind a kétszer csereként.

A Samsunspor 18 forduló után a nyolcadik helyen áll a török másodosztályban.

