Valter Attila: A Giro d'Italia magyar szakaszai nem nekem valók

Valter Attila tavaly első magyarként, három szakaszon át viselhette a legendás rózsaszín trikót, az összetett éllovasának járó megkülönböztető mezt a Giro d'Italián. Végül a 14. helyen fejezte be a háromhetes körversenyt, amelyen berobbant a nemzetközi élmezőnybe.

Idén Magyarországon rendezik a Giro első három szakaszát, Valtertől pedig immáron sokat vár a hazai közönség, noha hivatalosan az indulását is csak kedden jelentették be. A 23 éves kerékpáros persze már egy hónapja, az első decemberi edzőtábor eleje óta biztosan tudta biztosan, hogy számolnak vele, számolt be róla az MTI.

Ami a hazai esélyeit illeti, a Giro május 6-án rajtol el, előbb Budapestről Visegrádra teker a mezőny, majd a fővárosban lesz egy időfutam, végül pedig Kaposvár Balatonfüred között teljesítenek a versenyzők bő 200 kilométert. – Egyértelmű, hogy nekem Magyarországon kellene a legjobban teljesítenem, viszont az talán még egyértelműbb, hogy a három magyar szakasz nem teljesen nekem való – jelentette ki a jelenleg Tenerifén készülő Valter.

– Az első szakasz Visegrádon igen csábító, elég sokat edzek arra, de ez nem egy kifejezetten nagy és nehéz hegy – tette hozzá. – Itt nem arra gondolok, hogy könnyű lesz felmenni az elsőkkel vagy a legelejével, hanem arra, hogy nagyon-nagyon nehéz nekem ezt megnyerni, hiszen valószínűleg még a sprinterek is kibírják, tehát gyakorlatilag egy kismezőnyös sprint várható Visegrádon.

Mivel Valter a hosszabb, keményebb hegyi szakaszokon számít erősnek, az első szakasz után következő időfutam és sprintszakasz sem neki kedvez. – Tehát bármennyire is szeretném én Magyarországra időzíteni a csúcsformát, nem sok mindent tudnék elérni – ismerte el. – Bízom benne, hogy eleget tudok elöl lenni, eleget tudok megfelelő helyeken lenni ezeken a magyar szakaszokon, hogy a magyar szurkolók lássanak. Nagyon örülnék neki, ha itt tudnám megmutatni, mire vagyok képes, de az utána következő olasz hegyi szakaszok fekhetnek nekem igazán.

Mint mondta, a tenerifei a felkészülés legintenzívebb időszaka, már csak azért is, mert kevesebb mint egy hónap múlva kezdődik számára a versenyszezon. Mostanában „rengeteg hegyet kell másznia”, amivel nincs is gondja.

A programját illetően elmondta, február elején a valenciai körversenyen kezd, utána még kérdéses egy francia verseny, de a felkészülést Tenerifén folytatja, majd a Strade Bianche toszkánai fehér murvás szakaszain láthatják őt a nézők, rögtön utána a Tirreno-Adriatico következik, amely szerinte az év egyik legnehezebb egyhetes viadala. Aztán a tavalyi évhez hasonlóan a katalán körön versenyez, s azt követi az alpesi körverseny.

– Nagyon sok minőségi kilométerem, nagyon sok fontos versenyem lesz már a Giro előtt. Szerintem szuper programot talált ki a csapat, hogy a lehető legjobban felkészüljek a Giróra – mondta Valter Attila, aki arról is beszélt, most érzi talán először, hogy nemcsak magáért, a csapatáért, a támogatóiért, a családjáért, az édesapjáért, a párjáért versenyez, hanem minden magyarért.

– Úgy érzem, ez lesz most a csúcspont, nagyon-nagyon szeretném, ha büszkék lehetnének rám – fogalmazott. – Egészen elképesztő, hogy pont az én életemben, pont az én karrierem során fordul elő, hogy ilyen nagy verseny jön a hazánkba. Nagyon bízom benne, hogy pozitív élmény lesz minden embernek.

Az idei Girón hét sík, hat hegyi szakasz, továbbá két időfutam lesz, a maradék hat résztáv pedig dombos, ami a hosszú szökéseknek kedvezhet. Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.

Borítókép: Valter Attila (Fotó: MTI/EPA-ANSA/Luca Zennaro)