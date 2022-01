Immár hivatalos: Valter Attila idén is indul a Girón!

Több fontos bejelentést is tett kedden a közösségi médiában a Groupama–FDJ profi kerékpáros csapat. Az idei Tour de France-ra öt kerékpáros indulását is megerősítette a francia gárda, a Giro d’Italiára csak kettőt: a francia sprinter Arnaud Démare mellett Valter Attila is biztosan az olasz körversenyen indul.

A bejelentés nem okozott nagy meglepetést, hiszen a magyar kerékpáros tavaly bizonyította képességeit, amikor három napon keresztül viselte a Giro éllovasának járó rózsaszín trikót – végül, csapata legjobbjaként az összetett 14. helyén zárt. Valter Attila 2020-ban vett részt először az olasz körversenyen, akkor 27. helyen végzett.

Szintén Valter Giro-indulása mellett szólt, hogy a háromhetes körverseny idei első három szakaszát Magyarországon rendezik. Az első, Budapest–Visegrád etap kifejezetten kedvezhet is a magyar kerekesnek.

Valter Attila mellett tavaly még egy magyar kerékpáros, Dina Márton (Eolo–Kometa) is részt vett a Girón. Neki erre idén is lehet esélye, akárcsak csapattársának, Fetter Eriknek is, bár a sor részvételét hivatalosan még nem jelentették be. Peák Barnabás új csapata, a Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux viszont World Tour-csapatként biztosan ott lesz az olasz körverseny mezőnyében.

Borítókép: Valter Attila a tavalyi Girón három nap is rózsaszínben tekerhetett (Fotó: AFP/Luca Bettini)