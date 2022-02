A Chelsea megvillantotta a pályán a trófeát

Champions of the World. 🏆 pic.twitter.com/W6uPWFZY5N — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2022

A Chelsea három játékosa, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi és Reece James a Lille elleni találkozó előtt kivitte a gyepre a klub legújabb büszkesését, a klubvilágbajnokság megnyeréséért kapott trófeát. Természetesen ováció kísérte a bemutatót, a közönség májusban azonban ennél értékesebb serleget szeretne láni...

A Chelsea-vel kegyes volt Fortuna a nyolcaddöntő sorsolásánál. A londoni csapat második helyen végzett a H csoportban a Juventus mögött, mégis könnyebb ellenfelet kapott, mint az olasz gárda.

A Lille ugyan tavaly megnyerte a francia bajnokságot, az új idényben viszont csak a középmezőnyben tanyázik. A Villarreal Unai Emery irányításával viszon bárkinek életveszélyes rivális.

Hétből hét

A londoniak hozták a kötelező feladatot. A meccs elején Havertz fejelt gólt szögletből, a második félidőben Pulisic találatával alakult ki a 2-0-s győzelem. Tehát újabb kapott gól nélküli siker, a csapat pedig minden sorozatot ideszámítva zsinórban a hetedik meccsét nyerte meg.

– Megérdemelt győzelem és egy újabb kapott gól nélküli meccs. Erős kezdés után kicsit visszaestünk, de nem adtunk nekik sok lehetőséget a gólszerzésre. Összességében nehéz mérkőzés volt, mert a Lille masszív csapat. A szünetben változtattunk a taktikán, átálltunk ötvédős rendszerre. Ennek meg is lett az eredménye, helyzeteket alakítottunk ki és gólt is szereztünk, de aztán túlságosan passzívak lettünk és magunkra húztuk az ellenfelet. A mérkőzés ezen szakaszában egy kicsit szenvedtünk. Kantéval nagyon elégedett voltam, ismét óriási akarással és lendülettel játszott – Lőw Zsolt főnöke, Thomas Tuchel elégedetten értékelt.

Gólt szerzett a Jolly Joker

Kai Havertz többször bizonyította, hogy ő a Jolly Joker a csapatban. Szinte bármilyen poszton bevethető: szélsőként, irányítóként, középcsatárként, s ha kell, akár védekező középpályásként is. Az utóbbi időben gyengélkedő Lukaku helyett most center volt, góllal hálálta meg a bizalmat. Érdekesség, hogy a legutóbbi öt gólját öt kükönböző sorozatban (ideértve a válogatottat is) érte el.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Voltak nehéz pillanatok, a saját kapunk előtt is, de ezt a mérkőzést is letudtuk és már készülünk a következő összecsapásra. Mindig a legjobbamat próbálom nyújtani és segíteni a csapatot, néha ez sikerül, van amikor nem. Van, hogy betalálok és van, hogy nem, ez teljesen véletlen. Talán jót tesz a csapatnak, hogy időnként van egy kis változás és más szerepkörben is megmutathatom, hogy mit tudok, de minden poszton élvezem a játékot. Még nem játszottuk a legjobb játékunkat, nem tudtuk most azt az agresszivitást nyújtani, amit az elmúlt hetekben láthattak tőlünk a szurkolóink, de 2-0-ra nyertünk és ez a legfontosabb – mondta a német játékos.

Csak a rekord

A Juventus már a 32. másodpercben vezetést szerzett a Villarreal vendégeként Dusan Vlahovics révén. A statisztikusok kimutatták, BL-ben debütáló játékos ilyen gyorsan még nem talált be.

A több sérült játékosa – Paulo Dybala, Federico Chiesa, Luca Pellegrini, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi – miatt kissé tartalékos Juvénak ez volt az egyetlen öröme a mérkőzésben.

A folytatásban a Villarreal fokozatosan átvette az irányítást, kihasználva az olaszok hatalmas védelmi hibáját, egyenlített, s akár a győzelmet is megszerezhette volna.

– Óriási élmény, hogy gólt tudtam szerezni az első BL-meccsemen. Mégsem lehetek száz százalékig elégedett, mert nem nyertük meg a meccset. Igyekeztünk a második félidőben is jól futballozni, de hát ellenfél is volt a pályán... Van bennem némi hiányérzet, de személy szerint már el is felejtettem ezt a meccset, és már a következőre koncentrálok – összegzett a 22 éves szerb csatár.

– A második félidőben kicsit könnyelműen játszottunk és nem helyeztünk akkora nyomást a Villarrealra, amely aztán egyenílett. A Villarreal végig kényelmesen futballozott, csak a meccs vége felé szenvedtünk egy kicsit, amikor már elfáradtunk. Az egyenlítő góljuk egészen hihetetlen volt, szerintem még ők sem hitték el, milyen ajándékot adtunk nekik. A továbbjutás kérdése továbbra is nyitott. Bízom benne, hogy a visszavágóra már felépül néhány kulcsjátékosunk – ismerte el a hibákat Massimo Allegri, a Juventus vezetőedzője.

Kollégája, Unai Emery elismerte Vlahovics zsenialitását, ugyanakkor szerinte viszont a Villarreal érdemelt volna győzelmet.

– Megmutattuk, hogy képesek vagyunk éretten futballozni. Kaptunk egy korai gólt, de a csapat visszajött a meccsbe és győzelemre játszott. Torinóban nyernünh kell. Vlahovics jelentette a különbséget. Az első percben gólt lőtt, de a meccs későbbi szakaszában is betalálhatott volna. Nehéz teljesen kivenni őt a játékból, de zseniális munkát végeztünk vele és Moratával szemben is – mondta Unai Emery.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:

Chelsea–Lille 2-0, gólszerzők: Havertz (8.), Pulisic (63.).

Villarreal–Juventus 1-1, gólszerzők: Parejo (66.), illetve Vlahovics (1.).

A visszavágókat március 16-án játsszák.

Borítókép: A vezetőgólt ünneplik a Chelsea játékosai (Fotó: AFP)