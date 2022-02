A Ferencváros Zalaegerszegen vette vissza a vezetést a tabellán

Mozgalmas napokat él a Ferencváros, amely a jelek szerint alaposan belehúzott, hogy a hétfőn éjfélkor véget érő átigazolási időszakot hatékonyan használja ki. Arról már korábban érkezett hír, hogy kiszemelte az argentin River Plate játékosát, Carlos Auzquit. Ez a hét végén valósággá vált, a Fradi hivatalosan bejelentette a harmincesztendős csatár érkezését, mi több, Zalaegerszegen már be is került a meccskeretbe, a cserék közé tette be Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző.

Ugyanekkor bolgár oldalak azt írták, hogy a Botev Plovdiv által egy éve kölcsönvett Marquinhos nem marad Bulgáriában, ugyanis az Atlético Mineiro megegyezett a Plovdivban harminc tétmeccsen hét gólt és nyolc gólpasszt elérő játékos eladásáról a magyar bajnok Ferencvárossal. Ezt erősítette meg szombaton a brazil sajtó is, az átigazolás jövő héten válhat hivatalossá, a játékos a hírek szerint már el is utazott orvosi vizsgálatra, Budapestre. És még mindig nincs vége, görög sajtóértesülések szerint még egy nigériai válogatott középpályás is jöhet a Fradihoz a 27 éves Anderson Esiti személyében, aki a PAOK Szalonikitől érkezhet kölcsönbe.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A zalaegerszegi bajnoki meccsen pedig nem sokat teketóriázott a Ferencváros, már az 1. percben megszerezte a vezetést: Ryan Mmaee passza után Tokmac Kálnoki-Kist találta el, a labda jobbra pattant Kristoffer Zachariassen elé, aki jobbal hét méterről a bal alsóba lőtt Gergényi mellől – 0-1.

A hazai csapat kicsit lassabban melegedett bele a mérkőzésbe, és amikor már több épkézláb támadást vezetett, és reménykedhetett az egyenlítésben, egy szép és gyors kontra végén a Fradi szerzett újabb gólt: Zubkov bal oldali beadását Wingo mellel levette a tizenhatoson belül, a jobb oldalon, majd jobbra passzol Ryan Mmaee elé, aki az ötös sarka elől jobbal a kapu túlsó alsó sarkába talált Kálnoki-Kis lábai között – 0-2.

Waltner Róbert közben egy korai cserével át is szervezte a csapatát, amely egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet. Annyira nem, hogy az első félidő végén szépített is: Bedi emelt a kapu elé Wingo és Dibusz fölött, Blazicpedig a gólvonalon állva nézte, ahogy Spoljaric két méterről a hálóba fejelt – 1-2.

Korán élték bele magukat az egyenlítés lehetőségébe az egerszegiek, mert a Ferencváros a második félidő elején is gólt ért el, igaz, most négy percet kellett várni rá: Ryan Mmaee balról adta laposan középre a labdát, az érkező Botka Endre pedig Tajti mellől, 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt – 1-3.

Derekasan harcolt a hazai csapat, de a vendégek ellentámadásai sem nélkülözték a veszélyt, így élvezetes, jó iramú mérkőzést láthattak a nézők. Bár helyzet adódott hozzá bőven, több gól nem született, a lehetőségeivel jobban élő Ferencváros megnyerte a mérkőzést. Ezzel pedig vissza is vette az első helyet a tabellán a Puskás Akadémiától, amely a szombati vereségével a második helyre csúszott vissza, a Kisvárda a harmadik. Továbbra is az Újpest és az MTK áll kieső helyen, annyi változást hozott a forduló, hogy az MTK a győzelmével előre lépett az utolsó előtt helyre, és a lilák várják sereghajtóként a következő fordulót.

NB I, 20. forduló

Péntek

Újpest–Kisvárda 0-0, Szusza Ferenc Stadion, 1810 néző, jv.: Berke.

Szombat

Paks–Gyirmót 2-3 (1-2), Paks, 1398 néző, v.: Vad II. Gólszerzők: Ádám (39., 72.), illetve Varga B. (17., 25., az elsőt 11-esből), Ventura (82.). Kiállítva: Windecker (41.).

Debrecen–Mezőkövesd Zsóry FC 1-4 (1-1), Nagyerdei Stadion, 2850 néző, v.: Bognár. Gólszerzők: Dzsudzsák (45., 11-esből), illetve Jurina (19., 88.), Vadnai (63.), Besirovic (68.).

Puskás Akadémia–MTK 1-2 (0-1), Pancho Aréna, 800 néző, v.: Bogár. Gólszerzők: Skribek (78.), illetve Futács (33.), Ramadani (68.)

Vasárnap

Bp. Honvéd–Mol Fehérvár 3-1 (0-0), Bozsik Aréna, 3162 néző, v.: Andó-Szabó. Gólszerző: Nagy D. (55., 91.), Petrusenko (86.) illetve Zulj (49.). Kiállítva: Heister (95.)

Zalaegerszeg–Ferencváros 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, 5366 néző, jv.: Farkas Á. Gólszerző: Spoljaric (45.), illetve Zachariassen (1.), R. Mmaee (35.), Botka (49.)

Borítókép: Ryan Mmaee ünnepli a gólját (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)