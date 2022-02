A magyar főbíró mindkét magyar versenyzőt kizárta az olimpián

A hölgyek kezdték a programot, köztük Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is. Az 1500 méteres szám 36 fős mezőnyét hat hatfős negyeddöntős futamba osztották, ezekből az első három helyezett juthatott biztosan tovább. Jászapáti – aki korábban 500 méteren 7., 1000-en 8. lett – rögtön az első futamban lépett jégre egy-egy kínai, dél-koreai, holland, olasz és francia rivális mellett. Bátor versenyzéssel sokáig az élen is állt, végül pedig másodikként zárt a címvédő dél-koreai Csoj Min Dzsong mögött. Kónya a harmadik futamban rajtolt, neki amerikai, holland, japán, kanadai és kazah ellenfelei voltak. Ő is nagyot küzdött, de csak ötödik lett, egy mozdulata miatt pedig még ki is zárták; miként amúgy a kazah „áldozatát” is, a kanadai pedig nem ért be a célba.

Jászapáti Petra az elődöntős futamában harmadikként végzett, ami B döntőt ért volna, de szigorú döntéssel őt is kizárták egy kanyar előtti ütközésért. A döntéseket a női verseny magyar főbírója, Pádár Beáta szentesítette, aki az olimpián végig a női verseny főbírója lett volna, de a megérkezésekor a repülőtéren kimutatták nála a koronavírust, és karanténba került. S csak az utolsó napon láthatta el a feladatát.

– Nagyon nem éreztem jogosnak ezt a kizárást – jegyezte meg az M4 Sport kamerája előtt Kónya Zsófia a futama után. – Teljesen az ellenfelem előtt voltam. Reménykedtem benne, hogy a magyar bíróval a magyarok javára lesz döntés, de nem így lett – tette hozzá könnyek között versenyzőnk, de ha majd visszanézi a futamot, talán kevésbé lesz kritikus Pádár Beátával szemben.

– Nem esett jól a kizárás, a japán lány eléggé rám ugrott… – nyilatkozta a maga esetéről Jászapáti Petra.

Fotó: Magyarock/Szalmás Péter

– Zsófi esetében jogosnak mondhatjuk a kizárást. Befejezte az előzést, és ha picit jobban összehúzza magát, nem vállazta volna le a fejét annak a szegény lánynak. Apróságon múlt. Ami Petra esetét illeti, abban nem feltétlenül értek egyet Betti döntésével, de ez nemcsak az ő döntése volt, hanem egy bírói stáb döntése – jegyezte meg Bánhidi Ákos, válogatottunk edzője és menedzsere.

Címvédő férfiváltónk – amelyből Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang maradt meg – sajnos múlt pénteken az elődöntőből nem jutott be a fináléba, Krueger John-Henry és Nógrádi Bence között nem sikerült az egyik váltás. A szerdai B döntőre már a csapat ötödik tagja, Varnyú Alex is bevetésre készen állt, aki koronavírus-fertőzése miatt csak később érkezett meg az olimpiára, de szakvezetésünk úgy döntött, hogy nem változtat az összeállításon. A mieinknek ellenfelei a B döntőben a hollandok és a japánok voltak. Az utolsó köröket a hollandok kezdték az élről, volt három-négy méter előnyük is, de Liu Shaoang ezt csökkentette, befutóemberünk, Liu Shaolin Sándor pedig az utolsó métereken megelőzte a hollandok utolsó emberét. A magyar váltó így megnyerte a B döntőt, ami azt jelentette, hogy a hatodik helynél nem végezhet hátrébb. S hatodik lett, mert később az A döntőben – amit a kanadaiak nyertek meg – nem volt kizárás.

– Szerettük volna egy jó futammal zárni az olimpiát, és ez sikerült is, így boldogok lehetünk. Szerintem a többi csapat az A döntőben örült, hogy nem vagyunk ott, de ez most így alakult. Összeállunk, és van négy évünk, hogy felkészüljünk Milánóra – nyilatkozta Liu Shaolin Sándor a 2026-os olimpiára előretekintve.

Versenyzőink Pekingben egy aranyérmet (Liu Shaoang, 500 méter) és két bronzot (Liu Shaoang, 1000 méter és a vegyesváltó) szereztek, emellett férfi 1500 méteren Liu Shaoang negyedik, Liu Shaolin hatodik lett. S ami a krónika fájdalmas pontja: 1000 méteren Liu Shaolin hiába haladt át elsőként a célvonalon két kínai versenyző előtt, kizárták. Az öccse így lépett előre a negyedik helyről a harmadikra.

A Magyar Országos Korcsolyázószövetség (MOKSZ) elnöke, Kósa Lajos az M1 aktuális csatornának úgy fogalmazott, hogy a válogatottunk fantasztikus teljesítményt nyújtott, Liu Shaoang pedig sportág legnagyobbjai közé emelkedett. Az elnök szerint 1000 méteren Liu Shaolin Sándorral szemben „minden szempontból méltánytalan döntést” hozott az angol versenybíró.

– Két helyes döntést lehetett volna hozni, mert vagy a kínaiakat és minket is büntetnek, és akkor Liu Shaoang ma kétszeres egyéni olimpiai bajnok, vagy pedig senkit nem szankcionálnak, akkor pedig Liu Shaolin nyakába került volna az aranyérem – mondta Kósa Lajos, aki szerint bebizonyosodott, hogy Magyarország rövid pályás gyorskorcsolyában az A kategóriás nemzetek nemzetek közé tartozik.

Rövid pályás gyorskorcsolya, női 1500 m:

1. Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:17,789 perc

2. Arianna Fontana (Olaszország) 2:17,862

3. Suzanne Schulting (Hollandia) 2:17,865

Férfiváltó:

1. Kanada (Charles Hamelin, Maxime Laoun, Steven Dubois, Jordan Pierre-Gillies, Pascal Dion) 6:41,257 perc

2. Koreai Köztársaság (Li Dzsun Szeo, Kim Tong Vok, Hvang Te Hon, Kvak Jun Dzsi, Park Dzsang Hjuk) 6:41,679

3. Olaszország (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli) 6:43,431

...6. Magyarország (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence)

Kékesi Márton 33. lett műlesiklásban

A szerdai napnak még egy magyar szereplője volt, alpesi síben férfi műlesiklásban Kékesi Márton az első fitamban 40., lett a második után pedig a 33. helyen zárta az olimpiát a 45 célba érkezett versenyző között.

– Többféle érzés kavarog bennem, de sokkal több a pozitív, mint a negatív. Az első futam lehetett volna sokkal jobb is, de volt egy komoly hibám, ha az nincs, akkor bejöhettem volna a legjobb harmincba, mint ahogy reméltem. A második menetem sokkal jobban sikerült, elengedtem magamat – mondta Kékesi, aki négy éve ebben a számban 30. lett a phjongcshangi olimpián. – Nehéz volt az ide vezető út, és az is hátrányt jelentett számomra, hogy a szlovén edzőm nem tudott kijönni velem az olimpiára a koronavírus-fertőzése miatt. Itt pedig időbe telt, hogy megszokjam körülményeket – tette hozzá versenyzőnk.

Az izraeli színekben szereplő Szőllős Barnabás az első futam 28. helyezettjeként harmadikként jöhetett le a pályán, az összesítésben pedig a 23. helyen zárt.

Alpesi sí, férfi műlesiklás

1. Clément Noël (Franciaország) 1:44,09 perc (1. futam: 54,30 mp/2. futam: 49,79 mp)

2. Johannes Strolz (Ausztria) 1:44.70 (53,92/50,78)

3. Sebastian Foss-Solevaag (Norvégia) 1:44,79 (53.98/50,81)

...33. Kékesi Márton 1:57.97 (1:01,85/56,12)

Borítókép: Jászapáti Petra 1500 méteren az elődöntőig jutott (Forrás: Facebook/Magyarock – Olympic Team Hungary)