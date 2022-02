Befutott a székely gyors a Ferencvároshoz

A 25 éves Pászka Loránd a székelyföldi Kézdivásárhelyen született. Már több mint tíz éve Magyarországon futballozik. A szegedi Grosics Akadémián nevelkedett, ahol 2011-től végigjárta az utánpótlás-csapatokat. Teljesítményére a felnőtt csapatban is felfigyeltek, és 2013 augusztusában, mindössze 17 évesen az akkor NB III-as Szegedben fejlődhetett tovább, ahol első évében 34 mérkőzésen kapott lehetőséget. Utána kölcsönben Gyulán szerepelt, majd visszatért az immáron NB II-ben szereplő Szegedhez, ahol egészen 2019 júliusáig játszott. Onnan szerződtette a "kis Fradi", a Soroksár, ahol meghatározó tagja lett a csapatnak. Összesen 77 alkalommal szerepelt Lipcsei Péter együttesében, és védő létére hat gólt is szerzett.

A Fradi a néhány napja elküldött horvát Marijan Cabraja pótlására igazolta Pászkát, akinek a posztján, balhátvédként a bosnyák Eldar Civiccsel kell megküzdenie a csapatba kerülésért.

Ma jár le az átigazolási időszak.

A Ferencváros várhatóan még három bejelentést tesz. Az argentin Carlos Auzqui és Pászka Lóránd után leigazolja a nigériai Anderson Esitit a görög PAOK-tól, továbbá a brazil Marquinhost a bolgár Botev Plovdivtól, Szánthó Regőt pedig kölcsönadja a DAC-nak.

Hajnal Tamás, az FTC sportigazgatója, a Fradi.hu-nak a következőképpen jellemezte Pászka Lórándot.

– Évek óta nagyon szoros az együttműködésünk a Soroksárral, az évek során sok fiatal játékosunk játszott náluk, minden mérkőzésüket megtekintjük. Lóri teljesítménye mindig feltűnt, az NB II mezőnyében nagyon meggyőzően teljesített szakmailag és emberileg egyaránt. Szeretném kiemelni Lipcsei Péter és Dragóner Attila személyét, akik meglátták a lehetőséget Lóriban, és az utóbbi években hozzátették azt a szakmai munkát, ami lehetővé tette, hogy Lóri hozzánk kerüljön. Látható, hogy nemcsak mi adunk fiatalokat a Soroksárnak, hanem onnan is felkerülhetnek hozzánk tehetséges játékosok. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonlóan jól fog működni ez a kooperáció. Lóri esetében most eljött a lehetőség, hogy megnézzük az NB I-es csapatunkban. A keretünkben ezen a poszton szerettünk volna változtatni, bízom benne, hogy Lóri ezzel a lehetőséggel élni fog. A játékstílusát tekintve egy pörgős, intenzív dinamikus balhátvéd, aki bátran lép be a támadásokba. Mentális oldalról nézve pedig egy roppant motivált, igazi győztes típus játékos.

A játékos rögtön nyilatkozott a FradiMédiának, s persze nagyon várja a bemutatkozását.

Borítókép: Pászka Loránd Orosz Pál vezérigazgatóval pózol a kamera előtt (Fotó: Fradi.hu)