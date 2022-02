Csercseszovnak máris rengeteget köszönhet a Ferencváros

Sztanyiszlav Csercseszov a Szport Expressznek elmondta, a PAOK-tól kölcsönvett nigériai védekező középpályás, Anderson Esiti és a Brazíliából szerződtetett, de legutóbb Bulgáriában futballozó támadó, Marquinhos is az ő kapcsolatrendszere által igazolt a magyar bajnoki címvédőhöz. A Nemzeti Sport szemlézte az orosz sajtóban megjelent cikket.

– Esitire még a portugál Estoril játékosaként emlékszem. Amikor a Dinamo Moszkvánál dolgoztam, 2014-ben ellenük játszottunk az Európa-ligában. Húszéves volt ekkor, de a játéktudása és a fizikai ereje is megragadt bennem. Utána a belga Gentben is játszott, most pedig a görög PAOK-tól szereztük meg. Amikor tájékoztattak róla, hogy lehetőségem van tárgyalni Esitivel a Ferencvárosról, megkerestem Ivan Szavvidiszt, a PAOK elnök-tulajdonosát, aki úriember módjára és nagyon profin közelítette meg a kérdést. A beszélgetésünk és az ő jóváhagyása után beszállt az ügybe a két klub sportigazgatója, akik aztán megkötötték az üzletet. Örülök, hogy Esiti nálunk kötött ki – nyilatkozta Csercseszov.

Fotó: Lokman Ilhan/Anadolu Agency/AFP

– Marquinhosban nagy potenciál rejlik, a Botev Plovdiv igazgatótanácsában dolgozó Anton Zingareviccsel ápolt kapcsolatom ebben az esetben is jelentős szerepet játszott az üzlet tető alá hozatalában. Köszönöm a megértését és a segítségét, az operatív munkát itt is azok végezték, akik az átigazolásokért felelősek. A Ferencváros megbecsült és elismert egyesület Európában, ez a más országok klubjaival folytatott tárgyalásaink során bebizonyosodott – mondta Csercseszov.

A Fradi edzője elmondta, a három új külföldi játékos közül „valamelyikük talán már pályára léphet” az MTK elleni szombati örökrangadón. (Carlos Auzqui már a ZTE elleni bajnokin is ott ült a kispadon.) Hozzátette, örül, hogy az Afrika-kupa befejeződése óta a teljes kerettel dolgozhat, a Vasas elleni kupa- és a Zalaegerszeg elleni bajnoki mérkőzésen pedig már előrelépést tapasztalt csapata játékában a Pakstól elszenvedett 3-0-s vereséghez képest.

Borítókép: Csercseszovnak két új játékosát köszönheti a Fradi (Fotó: Nemzeti Sport)