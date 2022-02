Jürgen Klopp szerint csúcsteljesítmény kell az Inter ellen

A Liverpool akár otthon is érezheti magát a milánói San Siróban. A legutóbbi nemzetközi tétmeccsét is itt játszotta, akkor, december 7-én az utolsó csoportmérkőzésen az AC Milan vendége volt, győzött 2-1-re, tehát kellemes számára ez a friss emlék. Ma a nyolcaddöntőben a város másik élcsapata, az Internazionale várja az angol együttest, amely nemcsak a közel-, hanem a távolabbi múlt miatt is komoly önbizalommal állhat az összecsapás elé. A csoportkört százszázalékos eredménnyel zárta, a legutóbbi hat tétmeccsét megnyerte, az Inter ellen pedig eddig utoljára a 2007–08-as kiírásban vívott párharcot, és akkor kettős győzelemmel, 3-0-s különbséggel lépett tovább a BL nyolcaddöntőjéből.

Mindez persze a múlt, a jelenben pedig az is a Liverpool mellett szól, hogy a teljes keret Jürgen Klopp menedzser rendelkezésére áll, nincs sérült és eltiltott játékosa sem.

Jürgen Klopp nehéz mérkőzésre számít a San Siróban Fotó: PETER POWELL

– Azért, mert a legutóbbi bajnoki mérkőzésünket is megnyertük, még nem biztos, hogy ugyanazt a csapatot küldöm pályára a BL-ben is – mondta az angolok menedzsere. – Az Inter remek és szervezett csapat, remek edzővel, kiváló, kreatív futballistákkal, szerintem ebben a szezonban is Olaszország legjobb együttese. Csúcsteljesítményt kell nyújtanunk, hogy legyen esélyünk a győzelemre. Luis Díaz gyorsan illeszkedik a csapatba, ő egy hihetetlen futballista. Sugárzik belőle a játék élvezete, az edzéseken állandóan mosolyog, még sohasem volt ilyen játékosom.

Az Inter tíz esztendő után érdekelt ismét a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában, az előző három BL-szereplése már a csoportkör végeztével lezárult. Az olasz szurkolók reményeit táplálhatja, hogy

roppant kedvező a csapatuk mérlege az angolok ellen a Bajnokok Ligájában: 11 győzelem, három döntetlen és csak két vereség.

Simone Inzaghi vezetőedző feje sem fájhat sok hiányzó miatt, mindössze Nicolo Barellára nem számíthat eltiltás miatt.

– Szerintem a Liverpool a párharc esélyese, de a meccseket le is kell játszani, és mi nem adjuk meg magunkat – jelentette ki Simone Inzaghi. – A saját stílusunkat szeretnénk érvényesíteni, azt akarom, hogy a játékosaim felszabadultan futballozzanak ez nagyon sokat segíthet a szerda esti meccsen. Alaposan elemeztük az angolok közelmúltban játszott mérkőzéseit, és alig találtunk gyenge pontot a csapatukban, de azt a keveset megpróbáljuk kihasználni.

Erre jóval kevesebb esélyt adnak a fogadóirodák az osztrák Salzburgnak, amely igazi nagyvadat kapott a sorsoláskor: a német Bayern Münchent fogadja a nyolcaddöntő első mérkőzésén. A hazai csapat már így is elégedett lehet önmagával, hiszen története során először jutott el a legrangosabb európai klubsorozat kieséses szakaszába. A két csapat legutóbbi találkozói keserű emlékek az osztrákok számára: 2020 novemberében mindkét egymás elleni találkozójukat könnyedén nyerte, idegenben 6-2-re, házigazdaként pedig 3-1-re. A bajorok a legutóbbi tíz kupapárharcukból csak egyet veszítettek el, a legutóbbi 21 idegenbeli nemzetközi mérkőzésükön veretlenek maradtak, ráadásul azóta, hogy 55 éve alulmaradtak a Rapid Wiennel szemben, hét győzelem és két döntetlen a mérlegük az osztrák csapatok ellen.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, első mérkőzések, szerda: Internazionale–Liverpool 21.00, Salzburg–Bayern München 21.00, a visszavágókat március 8-án játsszák le. A tegnap esti mérkőzések lapzártánk után értek véget.