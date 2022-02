Kétperces néma, zokogós dráma Nikolics Nemanjától

A Fehérvár elvesztette a negyedik idei mérkőzését is a labdarúgó NB I-ben, vasárnap este 2-1-re kikapott az Újpesttől, Nikolics Nemanja azonban kisebb személyes sikert elkönyvelhetett: a 111. gólját szerezte a Vidi mezében, ezzel beállította a korábbi legenda, Szabó József, az 1985-ben UEFA-kupa-döntős csapat centere klubrekordját.

Az M4 Sport riportere ennek apropóján kért interjú a válogatott csatártól, ami azonban drámába torkollott. Nikolics nem tudott megszólalni, csak sírt és a könnyeit törölgette két percen át.

A videó ITT nézhető meg.

Nincs önbizalmuk a játékosoknak

Michael Boris a sajtótájékoztatón kísérletet tett arra, hogy értékelje a csapat teljesítményét.

– A második gól után ébredtünk fel, utána már előrefelé játszottunk, ezt talán lehetett kintről is látni – kezdett bele Boris, ahogy az a Vidi honlapján is olvasható. – Az első félidőben 0-0 volt az állás, a játék talán “oké” volt, de nem voltunk igazán veszélyesek. A második gól előtt nekünk volt helyzetünk, majd egy ellentámadásból megkaptuk a második találatot. Mindegyik csere pozitívan hatott a játékunkra, futómennyiséget hozták, jöttek az összjátékok a támadások alatt is. Mindenki küzdött és hajtott azért, hogy legalább a 2-2 legyen a végeredmény. Azt szerettem volna látni, hogy mindenki adjon ki magából minden energiát, ezt sok játékostól visszakaptam.

Minden gólért, minden pontért meg kell küzdenünk, ezt tudjuk jól, hiszen egyes csapatok Európáért küzdenek, a többiek pedig a kiesés elkerüléséért. Nyilván jelenleg a játékosoknak nincs olyan önbizalma, mint egy olyan csapatnak, akik folyamatosan nyerik a mérkőzéseket. Kemény munka vár ránk, haladni kell tovább, és építeni kell a pozitívumokra.

Hallotta a szurkolók kritikáját

Michael Boris, becsületére legyen mondva, nem ment el szó nélkül a szurkolók harsány kritikája mellett.

– Láttam olyan dolgokat, amiket látni szerettem volna, a meccs végén már azt kaptam vissza, amit kértem.

A szurkolók üzenetét a mérkőzés végén mindenki értette, én is, bár magyarul azért nem beszélek jól, de segítettek a fordításban.

Érthető, hogy hangot adtak a véleményüknek egy újabb vereség után, Németországban is előfordul ilyesmi, nincs ebben semmi rendkívüli. Azért dolgozunk majd, hogy javítsuk a hibákat és jobban szerepeljünk.

Borítókép: Nikolics Nemanja összetört (Fotó: M4 Sport)