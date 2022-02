Már hangolnak a szerbek Djokovics bejelentésére

Novak Djokovics először február 3-án mutatkozott a nyilvánosság előtt azután, hogy kiutasították Ausztráliából és nem indulhatott az év első Grand Slam-tornáján. A teniszező Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke társaságában állt a sajtó elé, ám az újságírók akkor nem kérdezhettek tőle, a világelső csak egy szikár közlést tett, miszerint tíz napon belül részletesen feltárja a saját verzióját, mi is történt vele Melbourne-ben.

– Ausztráliában megkaptam a leckét, hogyan is mennek a dolgok, ez egész életemben végigkísér. Türelmet kérek, a következő hét-tíz napban részletesen beszámolok mindarról, ami Ausztráliában történt velem – Djokovics akkor csak ennyit mondott.

Nos, nem hogy hét, de már a tíz nap is letelt. Mindenki érthetően egyre türelmetlenebb.

Tényfeltárás helyett azonban továbbra is be kell érnünk információk csöpögtetésével. Február 3-án Alekszandar Vucsics azt jelentette be, a feltételezésekkel szemben valódi és érvényes Novak Djokovics még december 16-on produkált pozitív PCR-tesztje, amire hivatkozva a koronavírus elleni oltás felvétele nélkül is megkapta az ausztrál vízumot.

A Telegraf nevű szerb lap hétfőn pedig azt közölte, hogy – szemben a korábbi közlésekkel – Djokovics nem automatizált eljárás keretében, végtére tehát nem egy számítógéptől kapott beutazási engedélyt, hanem a kérelmét már akkor is emberek vizsgálták és hagyták jóvá. A jog betűinek szellemében. Ezt később felülírta a politikai akarat, amit az elhíresült bevándorlásügyi miniszter, Alex Hawke nem is cáfolt, akképpen indokolva a döntését, hogy Novak Djokovics viselkedése károsan befolyásolná az ausztrál oltakozási hajlandóságot. S rontaná a kormányzó erők pozícióit a tavasszal esedékes választásokon – tehetjük hozzá.

Reméljük, Novak Djokovics tartja a szavát és nem marad el a beígért tájékoztatás.

Az Ausztráliában történteken felül a következőkre is választ várhatunk tőle:

Valóban beperli-e az ausztrál hatóságokat?

Beoltatja-e magát, vagy kitart az eddigi elvei mellett?

Mikor indul versenyen legközelebb, valóban ott lesz-e a február 21-én kezdődő dubaji tornán?

A hírek szerint mindenesetre újra edzésbe állt, a spekulációkkal szemben nem a melbourne-i leckével zárja la a pályafutását.

Borítókép: felszállás előtt. Novak Djokovics bizakodva készült Melbourne-be (Fotó: AP)