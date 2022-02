Rengeteg a közös pont, de Mbappé miatt már nem felhőtlen a viszony

Belterjes az elit futball? Az. A Paris SG–Real Madrid Bajnokok Ligája nyolcaddöntőn hat szereplőt találunk, aki valaha a mai ellenfelet erősítette.

A Real Madrid edzője, Carlo Ancelotti 2011. december 30. és 2013. május 13. között dolgozott Párizsban, a spanyolok balhátvédje, Ferland Mendy 2014-től nyolc éven át a PSG utánpótlásában pallérozódott.

Fotó: EPA/Enric Fontcuberta

A franciák argentin szélsője, Ángel di María öt évet játszott Madridban, 2014-ben BL-t nyert a Reallal.

A marokkói szélső védő, Achraf Hakimi peremember volt, 17 meccsen szerepelt a 2017–18-as szezonban, tagja volt a Bajnokok Ligája-győztes madridi csapatnak. A Costa Rica-i kapus, Keylor Navas 2014 és 2019 között mindent (négy BL-t, spanyol bajnokságot, európai szuperkupát és klub-vb-t) megnyert Madridban. És akkor mit mondjon Sergio Ramos, a Real történetének leggólerősebb védője? A tizenhat madridi szezon után tavaly nyáron Párizsba igazolt védő csapatkapitányként vezette a Realt négy BL-trófeáig.

Ramos könnyek között búcsúzott Madridtól

Közülük Mendy és Ramos sérülés miatt biztosan kihagyja a mai csúcsderbit. De meglehet, hogy a Lyonban nevelkedő francia csatár, Karim Benzema sem fut ki este a Parc de Princes-be. Az élete formájában levő csatár izomhúzódás miatt három hete harcképtelen, s bár ott van a Real Madrid keretében, a játéka erősen kérdéses. Ancelotti a Villarreal ellen a walesi Gareth Bale-lel próbálkozott, de a gól nélküli döntetlen elárulja, hogy a világ tizedik legdrágább játékosa milyen hatásfokon oldotta meg a neki szánt feladatot.

Fotó: DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Párizsi oldalon túlkínálat van csatárposzton: Lionel Messi mellett Mauro Icardi és Ángel Di María is rendelkezésére áll. A két csapat legutóbbi párizsi találkozóján Di María két gólt szerzett. És persze ott van még Kylian Mbappé is, aki nem akarja megújítani a nyáron lejáró szerződését a PSG-vel, a Realba vágyódik. Egybehangzó források szerint a 23 éves világbajnok csatár már meg is állapodott a Reallal, és éppen emiatt hűvös a viszony a két klubelnök, Florentino Pérez és Nasser Al-Khelaïfi között. A ma esti közös vacsorát el is halasztották, és csak a mérkőzés másnapján találkoznak. Pedig lenne mit megbeszélniük: Pérez komoly koalíciós társként számít párizsi kollégájára a Szuperliga létrejöttében.

A ma esti BL-nyolcaddöntő abszolút háromesélyes, hazai pályán inkább a PSG számít esélyesnek. Már csak azért is, mert legutóbbi öt meccse közül csak kettőt tudott megnyerni a Real, ráadásul kiesett a spanyol Király Kupából. A PSG sem érdekelt már a Francia Kupában, de legutóbbi négy mérkőzését egyaránt megnyerte.

A másik nyolcaddöntős párharcban a Sporting Lisszabon a Manchester Cityt fogadja. Az angol bajnok a PSG-hez hasonlóan története első BL-címére hajt azok után, hogy tavaly kikapott a döntőben a Chelsea-től. A City remek formában várja a BL-folytatást: minden sorozatot figyelembe véve október 30-án kapott ki legutóbb, azóta 20 meccset hozott le veretlenül. Az eltiltott Kyle Walkert Joao Cancelo pótolhatja a jobbhátvéd posztján, a bal oldalon Olekszandr Zincsenko lehet a szélső a Premier League első helyén álló nemzetközi alakulatban. A párharc esélyese a City. A Sporting ezzel együtt bízik abban, hogy jobban teljesít, mint legutóbb, amikor a Bayern München 12-1-es összesítéssel búcsúztatta. Ilyen gólkülönbség szinte elképzelhetetlen, a City továbbjutása nem a képzelet szüleménye, az maga a realitás.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések: Paris SG–Real Madrid (tv: 21.00, M4 Sport), Sporting–Manchester City (tv: 21.00, Sport 2).

Borítókép: Mbappé sorsáról eltérően vélekednek Madridban és Párizsban (Fotó: AFP)