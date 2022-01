Kylian Mbappé mától szabadon tárgyalhat a Real Madriddal

A legnagyobb veszteség a Paris Saint-Germaint érheti, amely a futballvilág egyik legnagyobb értékétől, Kylian Mbappétól köszönhet el anélkül, hogy egy petákot is kapna érte. A francia támadó szerződése június végén lejár, és tavaly nyáron hiába kérte klubját, hogy engedje el a Real Madridba, a párizsiak röghöz kötötték.

Pedig sajtóhírek szerint a királyi gárda nagyvonalú ajánlatokat tett le az asztalra, előbb 137 millió fontot, majd 154 milliót kínált Mbappéért, ám a PSG-nek ez sem volt elég.

Ezzel végeredményben öngólt lőhetett a klub, hiszen – hacsak nem sikerül a világbajnokot a következő fél évben hosszabbításra bírni – ingyen távozik majd – vélhetően a Realba.

Mbappé egyébként nem csinált problémát abból, hogy nem engedték el nyáron, profi maradt, a PSG legeredményesebb játékosa az idénybeli 15-15 góljával és gólpasszával. Neymarnak és Lionel Messinek együttvéve nincs ekkora termése Párizsban.

A három párizsi sztár közül Mbappé áll a legjobban az idényben Fotó: Paul Ellis

Persze Mbappé már többször bizonyította, hogy a pályán kívül is okos: 23 évesen még nincs lekésve semmiről, ha pedig ingyen távozik fél év múlva, új klubja az ő fizetésébe építheti annak az összegnek egy részét, amelyet a nem létező vételárral megspórol.

Ezzel tehát mindenki nyerhet, csak egy vesztes lesz: a PSG.

Egy másik, 2014-ben világbajnok francia sztár, Paul Pogba is átigazolási díj nélkül válthat klubot a nyáron. A világ egyik legjobb középpályásának és klubjának, a Manchester Unitednak a kapcsolata olyan, mint egy rossz szappanopera.

Pogba másodszor hagyhatja el ingyen a Manchester Unitedet Fotó: Rui Vieira

Pogba fiatalon nem kapott elég játéklehetőséget az Old Traffordon, ezért lejáró szerződéssel, ingyen igazolt a Juventusba, amelyben klasszissá érett, így az MU 2016-ban 105 millió euróért igazolta vissza. Hiába fűztek nagy reményeket Pogba érkezéséhez, nem tudott kiegyensúlyozottan jól játszani, és a Vörös Ördögök sem lettek újra Anglia meghatározó csapata.

Az elmúlt két évben Pogba menedzsere, Mino Raiola már rendszeresen napirenden tartotta az újabb távozás lehetőségét, amelyre nyáron valóban sor kerülhet. A francia így másodjára is ingyen hagyhatná el a Manchester Unitedet, és az sem lenne meglepő, ha ezt újra a Juventus kedvéért tenné meg.

Antonio Rüdiger szerződése is lejár június 30-án a Chelsea-vel, az ő sorsa pedig korábbi sajtóhírek szerint a magyar válogatott Szalai Attila jövőjét is befolyásolhatja.

Legalábbis a londoni sztárklubot azért is hozták hírbe a Fenerbahce magyarjával, mert már Rüdiger pótlása is téma a Stamford Bridge-en.

A német válogatott védő Thomas Tuchel edző érkezése óta remek formában futballozik a Chelsea-ben, kulcsfigurája volt a csapat tavalyi Bajnokok Ligája-győzelmének is. A 28 éves Rüdiger kérői között a Real Madrid és a Bayern München is szerepel, távozása pedig talán Szalai esélyeit is növelné.

Véget érhet egy megromlott házasság is a nyáron, amelyet Gareth Bale és a Real Madrid kötött még 2013-ban. A „menyegző” világra szóló volt, a 101 millió eurós átigazolási díj új rekordot jelentett, és egy darabig szépen is alakultak a dolgok. A walesi fontos szerepet játszott BL-győzelmekben, és 254 meccsen szerzett 106 gólja miatt sem kell szégyenkeznie.

Volt idő, mikor Gareth Bale gyorsaságát csodálták Madridban Fotó: Rodrigo Jiménez

De Bale egy ponton összerúgta a port Zinedine Zidane vezetőedzővel, aztán olyan ellenszenves gesztusokat tett, amelyek miatt a Real-szurkolók között is megutáltatta magát, az utóbbi időben pedig nyilvánvalóvá vált, hogy már nem fontos neki a klubja, ennek ellenére nem akart kilépni a jól fizető szerződéséből.

Az viszont nyáron lejár, a Real aligha akar hosszabbítani, Bale pedig mehet, amerre lát.

Izgalmas lehet Paulo Dybala jövője is. Az argentin támadó ugyan maradni szeretne a Juventusnál, ám a torinói klub anyagi gondokkal küzd, és nem tudja tovább garantálni Dybalának az évi több mint tízmillió fontos fizetést. Kérdés, hogy meg tudnak-e egyezni, mert már mások is beszállhatnak a bérlicitbe, s a hírek szerint a Liverpool, a PSG, a Real és az Atlético Madrid is készen áll erre.

Ousmane Dembélé barcelonai kálváriája is a vége felé közeledhet.

A francia szélsőt 2017-ben 135 millió euróért vette meg a Barcelona a Dortmundtól, ezzel a mai napig a katalán klub valaha volt legdrágább igazolása Philippe Coutinhóval holtversenyben.

Egyikük sem váltotta be a reményeket, de talán Dembélé volt a nagyobb mellényúlás, ugyanis a sérülései miatt négy és fél év alatt a bajnoki meccseknek kb. csak a felén lépett pályára, plusz beilleszkedési gondjai is voltak. 24 évesen valószínűleg új csapatot kereshet magának, miután nyáron lejár a szerződése.

Ángel di María (PSG), Luis Suárez (Atlético Madrid) és Luka Modric (Real Madrid) szerződése is lejár nyáron, de ők már mind jóval harminc év felett járnak, így más elbírálás alá esnek. Az sem lenne meglepő, ha végül újabb, rövid távra szóló szerződést kapnának jelenlegi csapatuktól.

Borítókép: Kylian Mbappé (Fotó: Anadolu Agency/Isabella Bonotto)