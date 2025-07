Orbán Viktor kijelentésétől hangos az olasz sajtó

Hozzáfűzte, továbbra is úgy gondolják, hogy a jelenlegi Európai Unió és a bizottság komoly problémát jelent az európai és az olasz vállalatok számára. Elég csak azokra a katasztrófákra gondolni, amiket az ideológiákra épített zöldpolitikával értek el.

Salvini arra is kitért, a napilapok híradásaiból egyértelműen látszik, hogy még a baloldali pártok is panaszkodnak Von der Leyenre. Nyomatékosította, hogy Liga sohasem szavazott a bizottsági elnökre. Akik viszont most rádöbbentek, hogy alkalmatlan, azok, még a múlt hónapban is rá szavaztak. Nyilatkozatát azzal zárta, hogy a Liga azon kevés pártok közé tartozik, amely következetesen kiáll álláspontja mellett.